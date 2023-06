Xavi Simons parádés szezont futott idén a holland csapatánál, ahol 47 meccsen 21 gólt és 12 gólpasszt jegyzett.



A holland válogatott támadót jelölték a Golden Boy szűkített listájára is, ahol Kerkez Milos is helyet kapott.

Simons-ért a hírek szerint az Arsenal és a Manchester United is érdeklődik, egy izgalmas záradék miatt viszont könnyen lehet, hogy hiába.

Habár a játékos piaci értéke a Transfermarkt szerint 30 millió euró, a PSG a játékos eladásakor beletett egy olyan záradékot a szerződésbe, amelynek értelmében 2023 júliusában csupán 6 millió euróért visszavásárolhatják.

A 20 éves játékos azonban maga dönt a sorsáról, így elképzelhető, hogy hiába a záradék, a tehetség mégis máshol folytatja majd ősztől.

EXCL: Paris Saint-Germain buy back clause for Xavi Simons is just €6m!



It can only be activated in July, from 1 to 31st.



The final decision is ONLY up to the player. He’s waiting to hear from PSG.



Man Utd, Arsenal, Brighton, Spurs, BVB and Leipzig asked to be informed. pic.twitter.com/PHZfoCnerd