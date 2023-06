Alighogy véget értet az európai bajnokságok küzdelmei, máris megindultak a hivatalos bejelentések, és természetesen a pletykák is. Néha az edzők is szeretnek játszani kicsit a médiával, és valami ilyesmi történt akkor is, amikor Xavi Hernandezt, a Barcelona mesterét Joshua Kimmichről kérdezték.

„Beszéltem vele Katarban, egy rendezvényen találkoztunk és azt mondta nekem, hogy nagy rajongóm volt. Egy igazolás Barcelonába? Szerződése van a Bayernnel, szóval ez tőle függ – nézzétek meg Lewy példáját, ő jönni akart” – mondta a Jijantes-nek.

Xavi on Joshua Kimmich: “I talked to him in Qatar, we met at an event and he said he was a fan of me”. ???????? #FCB



“Barça move? He is under contract with Bayern so it depends on him — look at Lewy for example, he wanted to come”, told Jijantes. pic.twitter.com/0K58sq8Gfw