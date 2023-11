Alejandro Grimaldo 2012-ben végzett a Barcelona utánpótlásközpontján, a La Masián. A bekk pár évig a klub utánpótlásában maradt, de komoly lehetőség híján a távozás mellett döntött.



2015 telén igazolt a Benficához, ahol 2023-ig, nyolc éven át rúgta a bőrt. Szerződése lejártával távozott, majd a német Bayer Leverkusen volt az, aki látta benne a potenciált és szerződést kínált neki.

A még most is csak 28 éves balhátvéd élvezi a játékot a németeknél, idén a bajnokságban 10 meccsen már öt gólt szerzett, védő létére. Most arról mesélt, szívesen visszatérne nevelőegyesületéhez:

„Mindig is mondtam, hogy a Barcelona egy olyan klub, ahová bármikor visszatérnék. Szeretnék, hisz ez mégiscsak a Barca, ott nőttem fel, nagyon boldog voltam ott.”



„Az az igazság, hogy a Barca nem mutatott érdeklődést irántam. Voltak beszélgetések a klub és az ügynököm közt, de sosem léptünk tovább. Mindig a már meglévő játékosaikat részesítették előnyben, nekünk pedig be kellett látnunk, hogy állandó játékosaik vannak a posztomon.”

Idén nyáron is téma volt a Barcelonánál Grimaldo leigazolása, ugyanakkor Baldé és Marcos Alonso mellé nem akartak egy újabb balhátvédet hozni, még úgy sem, hogy ingyen érkezhetett volna.

Fotó: Uwe Anspach/picture alliance via Getty Images