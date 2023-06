A nigériai támadó az idei átigazolási szezon egyik legnagyobb igazolása lehet. Habár a Napoli minimum 100 milliót biztosan szeretne majd kapni érte, az idei formája után szinte biztos, hogy így is talál magának új klubot.



A Tutto Napolinak nyilatkozó korábbi Napoli-középpályás Salvatore Bagni tudni véli, hogy a támadó nem szeretne visszatérni Franciaországba, illetve a német csapatokat is kizárta.

„Victor Osimhen nem tér vissza Franciaországba, már játszott ott. Nem akar a Liverpoolhoz vagy a Chelsea-hez sem menni, mert nem BL-résztvevő csapatok.”



„Az összes vele kapcsolatban lévő csapat közül szerintem csak a Manchester United és a Real Madrid jöhet szóba nála. Mások nem érdeklik.”

Victor Osimhen would only consider these two clubs