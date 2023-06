Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 18-án:

17:35 - Pickford lehet De Gea helyettese? Erik Ten Haag, a MU menedzsere szeretné leigazolni az Everton kapusát, akire De Gea alternatívájaként számítana. A spanyol portás még nem írta alá hosszabbítását, szerződése hamarosan lejár.

16:05 - William Carvalho elhagyhatja a Betist, hogy Christiano Ronaldo csapattársa lehessen. A 31 éves játékost három évre szóló szerződés köti ugyan a sevillai együtteshez, de sajtóhírek szerint klubja elfogadja az Al-Nassr ajánlatát.

15:23 - Rakitic iránt szaúdi klubok érdeklődnek. Spanyol sajtóhírek szerint a horvát középpályást az Al Ettifaq hívja, de az ajánlat részletei még nem ismertek.

13:38 - Kyle Walker Münchenbe mehet? A 33 éves védő elégedetlen helyzetével a Citynél, habár még egy év hátravan a szerződéséből, a védelmét megerősíteni szándékozó Bayernnél köthet ki.

11:05 - Jordi Alba és Messi csapattársak lehetnek? Sajtóhírek szerint a játékos megegyezett az Inter Miami együttesével, de az Inter, az Atletico Madrid és szaúdi klubok sem tettek le a megszerzéséről.

9:33 - A West Ham megtalálta Rice utódját. A londoni klub a Fulham középpályását, Joao Palhalinhát nézte ki, a tárgyalások már megkezdődtek.

9:24 - Kanté érkezését hamarosan bejelenti az Al-Ittihad, miután sikerrel vette az újabb orvosi vizsgálatot.

Understand N'Golo Kanté has completed second, final part of medical tests with Al Ittihad yesterday and deal will finally be announced in the next hours after being revealed here two weeks ago. ????⚫️????????



Terms have changed as contract will be longer than expected. pic.twitter.com/7yScQQsYN6