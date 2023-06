Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 11-én:

09:09 - Rice egyre közelebb az Arsenalhoz? Az ágyúsok hamarosan hivatalos ajánlatot tesznek a West Ham United középpályásáért, akit Münchenben is szívesen látnának.

Arsenal will enter into crucial stages of Declan Rice deal next week. Official bid expected very soon after positive talks in the recent days. ⚪️???? #AFC



Gunners feel they’re ahead of Bayern as player priority is to continue in England — but timing will be crucial for Arsenal. pic.twitter.com/8u3M8ltcbp