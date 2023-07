Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 16-én:

19:47 - Lucas Moura ügynöke felajánlotta ügyfelét a legnagyobb török kluboknak, mint a Besiktas, Fenerbahce vagy Galatasaray. A játékos ideje lejárt a Spursnél.

19:42 - Marc Roca ma este megérkezik Spanyolországba, hogy aláírjon a Real Betissel. A játékos a szezont a Leedstől kölcsönben tölti majd.

19:40 - A Manchester City nem engedi, hogy Riyad Mahrez és Bernardo Silva egyszerre távozzanak. Vagy az egyik, vagy a másik.

19:02 - Wayne Rooney felírta a kívánságlistájára Jesse Lingardot. A DC United menedzsere szívesen látná a Manchester United korábbi játékosát az MLS-ben.

19:00 - Alex Telles a szaúdi Al Nassr játékosa lehet. Ten Hag nem számol vele, Ronaldo pedig szívesen látná, mint csapattársát az araboknál.

18:49 - Daichi Kamada hamarosan a Real Sociedad játékosa lesz. Négy szezonra szóló szerződést írnak alá, miután felbontotta szerződését a Frankfurttal.

18:13 - Ekrem Konur szerint a West Ham 17 milliót ajánl a Real Betis védőjéért, Luiz Felipéért. A spanyolokhoz tavaly ingyen érkezett, a klub pedig nem szeretné elegedni.

18:03 - Az Aston Villa Jeremy Dokut nézte ki magának szélső pozícióra, ha elsődleges célpontjuk, Moussa Diaby kapcsán nem sikerül a megállapodás.

EXCL: Aston Villa have included Jeremy Doku in their shortlist for new winger as option in case Moussa Diaby deal won’t happen. #AVFC



Priority remains Diaby after €35m plus add ons bid rejected. Aston Villa will bid again for sure.



Doku, another name being explored. pic.twitter.com/ybuWkCIxss — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

17:29 - Alvaro Morata lehet az Inter B-terve, miután Lukaku-ról szépen lassan lemondanak. A spanyol csatár 20 millió euró körül már mozdítható lenne.

17:21 - A Foot Mercato szerint Dusan Vlahovic megállapodott a PSG-vel. A szerb csatár 2028-ig ír majd alá, szezononkénti 11 milliós fizetéssel.

17:20 - Uli Hoeness, a Bayern München tiszteletbeli elnöke azt nyilatkozta, hogy "ha Kane tartja a szavát, a miénk lesz!", írja a Sky. Egyértemű utalás az angol csatár jövőjét illetően.

17:05 - A Liverpool és az Al Ittihad egyezkednek Fabinho átigazolásának menetéről. A játékos a személyes feltételeket már elfogadta korábban.

Liverpool and Al Ittihad are discussing key details of Fabinho deal — including installments, payment terms and more after official proposal submitted.



Fabinho agreed terms after speaking to Nuno but clubs need to negotiate details before green light.



Talks on, even today. pic.twitter.com/NgCCFNhYXC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

16:23 - Az Arsenal nem viszi magával az előszezonra Nicolas Pepét, Sambi Lokongát és Cedricet sem.

Nicolas Pepe, Sambi Lokonga, Cedric are out of Arsenal squad travelling for pre season tour. #AFC



Emile Smith Rowe and Thomas Partey will join the team next week. pic.twitter.com/gmnwfrazTV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

16:00 - Merih Demiral nem szerepel az Atalanta terveiben, így a török játékos új csapatot kereshet. A hírek szerint az Inter érdeklődik.

Merih Demiral, not part of Atalanta main squad for pre season as there’s serious chance to leave this summer.



He’s open to new experience but only wants a top club as next step.



Inter remain interested but now busy with different priorities. pic.twitter.com/nUqcpl7Kdw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

14:54 - A Bournemouth is beszállt a Kerkez Milosért folyó harcba. Az angolok a játékossal már megegyeztek, most a Laziót szeretnék lenyomni a tárgyalásokon.

14:17 - André Onana átigazolása a Manchester Unitedhez 99%-os készültségen van. Már csak az utolsó papírozások vannak hátra, mielőtt hivatalossá válik a transzfer.

More on André Onana deal. Agreement is 99.9% completed, just waiting on the final check on payment terms then he’ll travel to Manchester. #MUFC



Erik ten Hag directly called Onana in the last 48h to confirm that there are no issues, just matter of time. Patience. pic.twitter.com/y5hR51mqlU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

13:40 - Romelu Lukaku nem utazik a Chelsea-vel Amerikába. A játékos új klubot keres, miután az Interrel megszakadtak a tárgyalások.

Romelu Lukaku won't travel to USA with Chelsea. He'll be back early next week to train but Pochettino is 100% aligned with the board: getting €40m for him is one of the priorities now.



Inter, deal off. Juventus, depending on Vlahovic-PSG. Saudi, still waiting and hoping. pic.twitter.com/svosMcO1OG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

12:40 - Xabi Simons döntött! A holland középpályás elfogadja a PSG közeledését és visszatér hozzájuk. A játékosért 6 milliós visszavásárlási opciója van a franciáknak, amit most élesítettek.

BREAKING: Xavi Simons has left PSV camp to sign with Paris Saint-Germain!



PSG triggered €6m buy back clause, as revealed days ago.



Understand there are 2 ways now



◉ If Mbappé or Neymar leave, Xavi will stay at PSG.



◉ If both stay, Xavi will join another club on LOAN. pic.twitter.com/W8aQNg3PpY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

12:34 - Újabb egyeztetések következnek a Juventus és a Barcelona közt Kessié átigazolása kapcsán. A játékos nem hajlik a távozás felé, de a zebrák tennének egy újabb próbát.

New round of talks has been scheduled by Juventus for Franck Kessié deal. He's top target for the midfield but Juve want to understand player's plan as he has always wanted to stay at Barça... or try Premier League.



Talks soon as Juve's new director Giuntoli wants Kessié. pic.twitter.com/rvYDSRMd9r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

12:03 - Az Inter érdeklődik az Arsenalnál Folarin Balogun felől. A játékos és a klub is hajlik Balogun távozása felé, de csak akkor, ha az Inter egy komoly ajánlatot tesz le az asztalra.

Inter will ask for final conditions of Folarin Balogun deal early next week. Balogun is open to permanent move but Arsenal are expected to request important fee



Balogun, part of Inter list after Lukaku deal off. Mbala Nzola and Benjamin Sesko are not in the list. pic.twitter.com/BJpR7hEMJd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

11:45 - Kyle Walker szeretne beszélni Pep Guardiolával, mielőtt dönt a távozásáról. A csapat hamarosan megkezdi a felkészülést, ekkor lesz lehetősége Pepnek meggyőzni a maradásról az angolt.

Kyle Walker will speak to Pep Guardiola next week as Man City will get back to work. The conversation will be crucial before final decision. #MCFC



Walker gave initial green light to Bayern, there are still details to be clarified; also, no agreement between clubs yet. pic.twitter.com/gLCo0wFlAw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

10:54 - Dominik Livakovic a Fenerbahce játékosa, számol be Romano. A horvátok vb-t megjárt portása 9 millió fejében hagyja el a Dinamo Zágrábot.

Dominik Livaković to Fenerbahçe, here we go! Deal sealed between clubs with Dinamo Zagreb for €9m



Personal terms agreed, just waiting to exchange documents then deal done.



Becão arrives today in Istanbul to sign the contract while Dušan Tadic is already there. pic.twitter.com/kKH5Bh8K2O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

10:01 - Angelo Gabriel a Chelsea játékosa! A brazil a tervek szerint a csapat USA-túrájára is elutazik majd.

Ângelo Gabriel, new Chelsea player. He will travel to USA with the squad then he’s probably gonna try new experience on loan.



Documents completed earlier this week. https://t.co/jQvwLkRuXk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023

