Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 9-én:

21:24 - Minden dokumentum szignózva lett Vitor Roque átigazolásánál is, így Fabrizio Romano szerint 100%-ig a Barcelona játékosának mondható a brazil támadó.

All documents of Vitor Roque deal are signed, also on player side. 100% new Barcelona player. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023

21:11 - Hétfőn orvosira várják Manor Solomont a Tottenhamnél. Az izraeli futballista 1-2 napon belül hivatalosan is bemutatásra kerülhet, ingyen érkezik a Sahktarból.

Monday will be Manor Solomon day at Tottenham — as he’s arriving in London later tonight. #THFC



Medical tests scheduled on Monday.



Contract will be signed on in 24/48h.



Solomon joins Spurs as free agent from Shakhtar, as reported last week.



Here we go, confirmed pic.twitter.com/RqbjbbPVjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023

20:55 - Jurrien Timber családja már ünnepel, amiért sikerült összehozni az Arsenal féle transzfert. Minden rendben zajlott az ilyenkor szokásos procedúrákat illetően, így a bejelentés már csak idő kérdése. Az alábbi képet Timber testvére osztotta meg Instagramon.

Jurrien Timber will be announced as new Arsenal player in the coming days — as expected.



Deal done between clubs, same also on player side with documents signed and medical done.



Time to celebrate with his family https://t.co/GlIzdbbs5D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023





20:33 - A Liverpool 2006-os születésű tinije, Elijah Gift az Athletic-nél folytatja, 2028-ig szóló szerződést kötnek majd vele, az orvosi vizsgálatok is rendben lezajlottak már.

Deal sealed, completed. Athletic Club sign Liverpool 2006-born forward Elijah Gift on permanent deal.



Medical successfully completed, been told he signed deal until June 2028. pic.twitter.com/kehBgjjnRX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023

20:14 - A Galatasaray elég ügyesen alkudott Icardi árából, mert a párizsiak még 25 milliót akartak kezdetben, aztán 22-t, és ebből lett végül 10 millió euró. Az argentinnal is mindenben megállapodtak, aki három évre kötelezi el magát Törökország egyik legikonikusabb egyesületéhez.

More on Mauro Icardi deal. Galatasaray started negotiations with PSG when the asking price was close to €25m, then around €22m.



Deal now being completed for €10m fee as Icardi agreed terms on three year contract. https://t.co/JkoJDP1004 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023

18:50 - Kerkez Milos Olaszországban folytathatja, minderről részletesebben itt.





17:06 - José Mourinhot megkérdezték Dybalaról, meglehetősen egyszerű választ adott.





16:55 - Florian Plattenberg arról ír, hogy a Bayern München második ajánlatát is elküldte Harry Kane-ért: 80 millió euró, pluisz bónuszok. Az első még csak 70 millió euróról szólt, az angol támadó álláspontja pedig változatlan: csatlakozni akar a bajorokhoz.

Excl. News #Kane: Understand FC Bayern has submitted a second offer now! #COYS



New offer: €80m + add-ons!



First offer (€70m + add-ons) was rejected.



Harry Kane, he definitely wants to join FC Bayern now! @SkySportDE pic.twitter.com/f6rUxSVgte — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2023

16:33 - A Manchester City újabb tárgyalásokat tervez az RB Leipzig együttesével Josko Gvardiol kapcsán. A kékek 75 millió euró + bónuszokkal tűzdelt ajánlata vissza lett dobva korábban Németországból, mert a horvátért legalább 100 millió eurót kérnek.

Manchester City have scheduled new round of talks to make decisive steps on Joško Gvardiol deal. It’s expected to take place next week. #MCFC



Negotiations continue as initial approach for €75m plus add-ons fee has been rejected. Leipzig want at least €100m. pic.twitter.com/UOFTzWabjG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023

16:15 - Fred új ügynökséget talált magának, ugyanazt, aminél Gabriel Jesus is intézi az ügyeit. A Fulham továbbra is szívesen látná a brazilt, de képbe kerültek a szaúdi klubok is, akik szintén szeretnék leigazolni. A szerződése 2024-ben jár csak le, de a Manchester Unitednél megértik, hogy a védekező középpályás számára a játékidő az elsődleges.

Understand Fred has now picked new agents, same group as Gabriel Jesus



He could leave as Fulham will bid for Fred but also Saudi clubs want him.



He’s under contract until 2024 at Man United but understands that playing a more important role is key now for his future. pic.twitter.com/4wf28VImkS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023



15:55 - Loris Karius hosszabbított a Newcastlevel 2024 júniusáig, ugyanígy tett Paul Dummet is. A német kapus egyébként nemsokára apai örömök elé is néz.

Loris Karius and Paul Dummett sign new short term deals at Newcastle — valid until June 2024 #NUFC pic.twitter.com/WUBHrd817N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023

14:59 - Lucas Hernandez immár a PSG mezével, 2028-ig írt alá.

Lucas Hernández PSG until 2028. pic.twitter.com/jq2oUSe94u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023





14:12 - Romelu Lukaku álláspontja sem változott az elmúlt napokban, ő azon futballisták között van, akik nemet mondtak a szaúdi lehetőségre, Európában akarja folytatni. Az Inter és a Chelsea a következő napokban felveheti egymással a kapcsolatot, hogy megállapodást kössenek egymással.

Romelu Lukaku has not changed his stance after rejecting Saudi bids in June — he wants to continue in Europe



Inter and Chelsea will be in contact in the next days as new proposal will be submitted soon; of course, it has to be improved to convince #CFC. pic.twitter.com/YuBP9ZYKCw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023

13:55 - A következő napokban bemutathatják Kim Min-jae-t a Bayern München játékosaként, a kivásárlási záradék tegnap aktiválásra került.

Kim to Bayern will also be announced in the next days, after release clause been triggered yesterday + Hernández to PSG. https://t.co/eKmxWHnOsc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023

13:01 - A Galatasaray végleg megszerezheti Mauro Icardi játékjogát. A személyes feltételekről megállapodtak már a felek, a klub zöld utat adott a törököknek, a L'Équipe információi szerint 10 millió euró körüli összeget kaphat a francia alakulat.

Galatasaray are closing in on Mauro Icardi deal, here we go!



Agreement now in place as Paris Saint-Germain are set to give the green light, club sources confirm — waiting for the documents.



Icardi already agreed personal terms.



Fee around €10m, as l’Équipe called. pic.twitter.com/c0m5qCP75Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023





12:22 - Willy Caballero is csatlakozik a Leicester City edzői stábjához, így Enzo Maresca után újabb, egykor a Manchester Citynél dolgozó embert szereztek meg a rókák. A korábbi kapus asszisztens menedzserként dolgozik majd a klubnál.

Willy Caballero joins Leicester as part of Enzo Maresca’s backroom staff — now becomes fifth addition to new #LCFC staff. ⁰

The former goalkeeper Manchester City and Southampton joins as Assistant Manager. pic.twitter.com/7OoqrC2gRf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023

11:47 - Jelen állás szerint André Onana az egyetlen jelöltje a Manchester Unitednek az elsőszámú kapus posztra, Erik ten Hag csak őt akarja. Fabrizio Romano szerint az átigazolás jövő héten zárulhat le, ha minden jól halad, de szerda óta nincs változás ebben a tekintetben sem.

Manchester United are not negotiating for any other 1st goalkeeper than André Onana at this stage. #MUFC



Contacts took place with 2/3 candidates but nothing advanced — all in standby since Wednesday as ten Hag only wants Onana.



Deal expected to be done/sealed next week. pic.twitter.com/cTDwwaOemP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023

11:11 - A Lens csapata érdeklődik Van Den Kekhof iránt. A jobb szélső védőt tavaly a francia másodosztály legjobbjának választották, így többeknek is felkeltette az érdeklődését, de a Lens vezeti a versenyt.

Lens are interested in signing Kevin Van Den Kerkhof as new right back.



He was voted as best right-back in Ligue 2 last season, multiple clubs are keen but Lens are leading the race. pic.twitter.com/C1XVe2KVJt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023



00:00 - Az Inter előkészített egy 6 millió eurós ajánlatot Yann Sommer-ért, hivatalosan azonban csak akkor foglalkoznak majd ezzel, ha az Onana féle üzlet létrejött a Manchester Uniteddel. Ugyanitt Anatolij Trubin és érkezhet, így Handanovic utódlása is adott lehet.

Inter have already prepared an opening bid for Yann Sommer — talks expected around €6m.



Plan to submit proposal once Onana deal is closed with Man Utd.



Inter plan remains to negotiate for both Sommer and Anatolij Trubin as they’ve to replace both Onana and Handanović. pic.twitter.com/Dze6aAouge — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2023

Borítókép: Sport365