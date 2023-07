Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 23-án, vasárnap:



17:28 - Ha már Fulham: az Al Hilal bejelentette Alekszandr Mitrovics szerződtetését. A klubváltás ára (egyelőre) nem ismert.







17:10 - A Fulham leigazolja Raul Jimenezt, a támadóért 5.5 millió fontot fizetnek a Wolverhampton Wanderers együttesének.



16:23 - Wilfried Zaha megszerzéséhez közel áll a Galatasaray, jelentette be a török klub.



16:00 - Bejelentette a Newcastle Harvey Barnes. A középpályással öt éves szerződést kötöttek, a Leicester 39 millió fontot kapott érte.

✍️ We are delighted to announce the signing of Harvey Barnes from Leicester City on a five-year deal.



Welcome to Newcastle United, @harveybarnes97! ⚫️⚪️