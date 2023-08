Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 28-án, vasárnap:

15:05 - Roma-Chelsea megállapodás Lukakuért

Olasz és angol lapértesülések szerint a klubok már megegyeztek Lukaku kölcsönadásáról a Romának 4,8 millió euró kell fizetnie. A belga 7 millió plusz bónusz fizetést kapna. A Roma az angol klubtól várja a zöld lámpát, hogy megerősítse a szerződtetést.

14:30 - Donnarumma fotója Mbappéval és az esetleges üzenete

Az olasz kapus egy fotót töltött fel a közösségi oldalaira, amelyen megöleli a franciát. Sokan ahhoz a fotóhoz hasonlítják, amit a kapus akkor töltött fel, amikor Neymartól búcsúzott. Mások azt állítják, hogy ez megerősítés a maradásáról.....

13:50 - A Napoli a Manchester United riválisa Amrabatért

Gabri Veiga szerződtetésének sikertelensége után a Napoli Amrabatra vetett szemet. A Fiorentina játékosát korábban a Manchester Uniteddel hozták kapcsolatba, most pedig a nápolyi klub az, amelyik érdeklődik iránta.

13:20 - Félelem Szaúd-Arábiától

Diego Simeone beszélt arról a "földrengésről", amit Szaúd-Arábia generál az európai futballban, és arról, hogy két hét múlva véget ér a piaca. "Szerintem nem az európai piac jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem továbbra is az a probléma, hogy jönnek az emberek sok pénzzel, és két hét múlva elvisznek tőled egy játékost” - mondta az argentin, aki attól tart, hogy elveszíthet egy fontos embert anélkül, hogy lenne ideje pótolni.

13:00 - Bonucci iránt érdeklődik a Genoa

Folytatódik a versenyfutás a Juventus középhátvédjéért. Minden jel arra mutatott, hogy közel áll az Union Berlinhez, de az elmúlt hetekben a Genoa, sőt a Lazio is megkereste.

12:50 - Tierney Spanyolországban a Real Sociedadhoz szerződik

A Sky Sports szerint az Arsenal hátvédje San Sebastianban tartózkodik, hogy véglegesítse szerződését a Real Sociedaddal. A skót kölcsönbe érkezik majd, és már át is esett az orvosi vizsgálaton. Órákon belül hivatalossá válhat.

12:35 - Pavard lázad ás a távozását követeli

A francia hátvéd erőlteti, hogy engedjék őt el. A játékos tegnap nem edzett a csapatával, és az Augsburg elleni mérkőzésre sem hívták be, pénteken pedig hátproblémák miatt nem volt ott. Két nappal korábban, szerdán nem edzett a csapattársaival, és nem vett részt a hivatalos autó-bemutatón sem a keretnek. A helyzet egyre feszültebb.

12:00 - A franciák állítása szerint Mbappé marad ebben a szezonban

Folytatódnak a Mbappéval kapcsolatos hírek. A Telefoot azt állítja, hogy a francia marad a PSG-nél ebben a szezonban. Ezt követően három lehetőség áll nyitva előtte: hosszú távú hosszabbítás, 2024-ben ingyen távozik, vagy egy évvel meghosszabbítja a szerződését, hogy távozzon és pénzt kapjon érte a PSG.

11:40 - A Lazio megegyezett Guendouziról

Az olaszok 13 millió plusz ötmillió bónuszt fizetnek a francia megszerzéséért. A tárgyalások folytatódnak a személyes szerződési feltételek és a végső részletek egyeztetéséről az Olympique Marseille-lel.

10:40 - Megállapodás a PSG és Katar között Verratiért

Finoman szólva is furcsa távozás a PSG-nél. Santi Aouna szerint az olasz az Al Arabi csapatához kerülhet. A három fél közötti megállapodás a jelek szerint közel áll ahhoz, hogy a következő napokban véglegesítsék. Ugyanez a csapat a nyáron már leigazolt egy másik játékost a PSG-től, Diallót.

10:20 - A Manchester City ajánlatot tesz Nunesért

A Manchester City a hírek szerint újabb ajánlatot készít a Wolvesnak Matheus Nunesért, miután az első, 55 millió eurós ajánlatot elutasították. Pep Guardiola együttese De Bruyne sérülése és Gundogan távozása után keresnek erősítést a középpályára.

09:00 - Salah kéri, hogy mehessen Arábiába

Sorsdöntő órák a nyár egyik bombameglepetése lehet. Rudy Galletti újságíró szerint az egyiptomi megkérte a Liverpoolt, hogy engedje el őt az Al Ittihadhoz. A Vörösök egy 80 millió font körüli ajánlatot megfontolnának.

08:30 - Lukaku anyagi erőfeszítései a Roma szerződtetésére

Úgy tűnik, Lukaku végre csapatot talál magának. Miután a Juvéval és az Interrel is kapcsolatba hozták, és kiváltotta a szurkolók haragját, Mourinho egy hamarosan lezáruló átigazolással üdvözölheti a belgát. Olasz források szerint a csatárnak 10 millió euróról 7,5 millió euróra kellene csökkentenie a fizetését.

08:15 - A Liverpool újabb középpályást keres

Angol lapértesülések szerint a Vörösök Endo érkezése után is szeretnék kiegészíteni a középpályájukat, és a listájuk első számú jelöltje Cheik Doucoré. A Crystal Palace 23 éves játékosát 35 millió körülire értékelik.



08:00 - A Manchester United érdeklődik Cucurella után

Fabrizio Romano szerint a Vörös Ördögök érdeklődhetnek a spanyol balhátvéd szerződtetése iránt. Az újságíró azt állítja, hogy az Old Traffordon egy balhátvédet keresnek, és már fel is vették a kapcsolatot a Chelsea-vel, hogy érdeklődjenek Cucurella esetleges szerződtetéséről. A Sky Sports szerint egy másik opció egy másik spanyol, Sergio Reguilón lenne.

Borítókép: Sport365