Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 30-án, vasárnap:

19:20 - Csak Ousmane Dembelén múlik, hogy a Barcelonában vagy a PSG-ben folytatja. A franciák egyértelműen aktiválni akarják az 50 millió eurós kivásárlási záradékot, ami a szerződésében július 31-ig szerepel, a spanyolok pedig hosszabbítanának vele. Ugyanitt a Lyon visszadobta a rivális ajánlatát Bradley Barcoláért, ami 30 millió eurót taksált.

18:12 - Allan Saint-Maximin csatlakozik az Al Ahlihoz a Newcastletől, ahol így a Bobby Firmino, Riyad Mahrez kettőssel rohamozhat elől.

17:59 - David De Gea lehet a kulcsfigurája a "kapus dominónak" a következő napokban. Két fontos ajánlat is érkezett érte Szaúd-Arábiából, a megbeszélések folyamatban vannak. A Bayern München szintén felvette vele a kapcsolatot, ahogy Yassine Bounou és Raya szerződtetése is napirenden szerepel - igaz utóbbival egyelőre, ahogy lentebb is írtuk, megszakadtak a tárgyalások.

17:22 - Ilman Ndiaye átigazolása elől Sheffieldből Marseillebe minden akadály elhárult, aki 2028-ig ír alá a francia együtteshez, és a mai nap folyamán később orvosira érkezik és szerződését is aláírhatja.

16:20 - A Nottingham Forest csak egy kapust igazol majd, vagy Dean Hendersont, vagy Matt Turnert az Arsenalból, és már rákérdeztek az ágyúsoknál arra, hogy szerezhetnék meg az amerikai hálóőrt.

15:41 - Megszakadtak a tárgyalások David Raya és Bayern München között. A bajorok egy kölcsönvételben és opcionális vásárlásban gondolkodtak, de ez sem a kapusnak, sem a Brentfordnak nem felelt meg. Feltűnt azonban egy új kérő, David Ornstein szerint az Arsenal is elkezdett puhatolózni a spanyol kapus kapcsán, és állítólag utóbbi jobban is preferálja a tavalyi angol ezüstérmest.

15:19 - Bejelentette visszavonulását az Atletico Madrid legendás alakja, Diego Godin. Az uruguayi hét Copa Americán, négy világbajnokságon vett részt, három Uefa szuperkupát, két Európa Ligát nyert, ezen kívül Spanyolországban is elhódított minden trófeát legalább egyszer, köztük a bajnoki címet is.

14:34 - Arnau Tenas személyében a Barcelonából erősített hálóőrrel az PSG, akiért nem kellett átigazolási összeget fizetniük.

13:06 - Sadio Mané hétfő este Dubaiban esik át az orvosi vizsgálatokon az Al Nassr gárdájánál, majd aláírja kontraktusát.

12:14 - Yunus Musah kérése meghallgatásra találtatott, az AC Milan megegyezett a Valenciával, melynek értelmében egy 20 millió eurós csomag ellenében Olaszországba teszi át a székhelyét a játékos. Az orvosi jövő hétre várható, a szerződés hossza pedig öt év lesz majd.

11:47 - Mohammed Salisu 15 millió euróért igazol a Monaco csapatához, és 24 órán belül megérkezhet a városba is. A hivatalos bejelentés várhatóan jövő héten történik meg.

11:19 - Ante Rebic a mai nap folyamán landol Isztambulban, hogy bemutatkozzon a Besiktas új játékosaként. Véglegesen távozik az AC Milantól.

11:09 - Az Al Nassr jövő héten lezárja Sadio Mané ügyét, az orvosi vizsgálatot lefoglalták.

10:50 - A Manchester United ma megkezdi a dokumentumok és a papírmunka előkészítését annak érdekében, hogy Rasmus Hojlund szerződése a jövő hét elején aláírásra kerüljön. Hojlund már több mint háromszor beszélt Erik ten Haggal és kész 2028 júniusáig plusz 2029-ig szóló opcióval aláírni.

10:20 - Luis Suarez megegyezett a Gremióval, hogy 2023 decemberében felbontja szerződését; annak ellenére, hogy az üzlet 2024 decemberében jár le. Inter Miami továbbra is érdekelt Suarez 2024-ben való szerződtetésében, miután a nyáron meghiúsult az üzlet.

10:09 - Annak ellenére, hogy több kapussal is tárgyalnak, a Bayern most 100%-ban David Raya-ra koncentrál, aki megpróbálja megtalálni a módját, hogy a Brentforddal megegyezzen a váltásról. A Bayern München a jövő hét végéig új kapust akar, hiszen Yann Sommer is az Interre vár.

09:50 - Az Inter kész lezárni Lazar Samardzic ügyét a jövő hét elején, miután 15 millió eurós ajánlatot tett az Udinese-nek, plusz Giovanni Fabbian is benne van a visszavásárlási opcióval. Samardzic az Intert akarja, és június óta nincs több ajánlat. Nagyon közel van a megállapodás.

09:11 - Az AS Monaco a várakozásoknak megfelelően közeledik Mohammed Salisu szerződtetéséhez. Június óta szerepel a klub listáján, a Southamptonnal pedig már elvi megállapodás született. A Fulham nem folytatja a tárgyalásokat, miután leigazolták Basseyt.

08:44 - Az uruguayi legenda Diego Godin visszavonul a profi labdarúgástól.

08:19 - Xavi Dembéléről és a PSG-ről: "Meglátjuk, az átigazolási időszakban sosem lehet tudni. Úgy látom, hogy Ousmane boldog a Barcánál... aztán ha lesz valami, akkor majd elmondja. Egyelőre itt van és boldog."

