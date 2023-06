Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 11-én:

11:15 - Diogo Costát vinné a Manchester United, de a Porto által kért 64 millió fontot sokallják. A 23 éves kapust még négy évig köti szerződés a klubjához, piaci értéke jelenleg 45 millió euró.

11:04 - A Cityvel triplázó Bernardo Silvát a jövőjéről kérdezték: "Őszintén szólva, nem tudom. Meglátjuk mit hoznak a következő hetek és hónapok. Most csak a pillanatot szeretném élvezni" - tette hozzá a portugál támadó középpályás.

Bernardo Silva: “My future? Honestly… I don’t know. We will see what will happen in the next few weeks and the next few months”, told @telefoot_TF1. ????????



“I just want to enjoy this moment”, he added. pic.twitter.com/2NAr05Hn3T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023

09:17 - Hatvanmillió fontot kér a Manchester United Sanchóért, aki ebben a szezonban mindössze hatszor volt eredményes a bajnokságban. Az angol támadót 2026 nyaráig szóló szerződés köti csapatához. A 23 éves labdarúgót a Tottenham szívesen látná soraiban.

09:09 - Rice egyre közelebb az Arsenalhoz? Az ágyúsok hamarosan hivatalos ajánlatot tesznek a West Ham United középpályásáért, akit Münchenben is szívesen látnának.

Arsenal will enter into crucial stages of Declan Rice deal next week. Official bid expected very soon after positive talks in the recent days. ⚪️???? #AFC



Gunners feel they’re ahead of Bayern as player priority is to continue in England — but timing will be crucial for Arsenal. pic.twitter.com/8u3M8ltcbp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023

09:07 - Karl-Heinz Rummenigge bejelentette Raphael Guerreiro szerződtetését, a három évre szóló kontraktust a jövő héten írják alá.

Bayern’s Karl-Heinz Rummenigge has announced Raphaël Guerreiro as new signing: “We’ve now got good players in Laimer and Guerreiro”. ???? #FCBayern



Three year deal will be signed next week. pic.twitter.com/6RXiL7HFYQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023

00:04 - A hírek szerint az Aston Villa Tielemans után Alex Oxlade-Chamberlaint is megszerezné.

00:02 - Pahinha szerződésében nincs kivásárlási ár, erősítette meg a Fulham

Borítókép: Sport365