Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 2-án.

14:27 - A Bayern arra készül, hogy aktiválják Kim Min-jae kivásárlási árát, miután a játékossal megegyezésre jutottak a héten.

Bayern are prepared to activate all the procedures to trigger the release clause and sign Kim Min-jae within the next 10 days. #FCBayern



Agreement reached with Kim on five year deal, as revealed earlier this week — it’s here we go, confirmed. pic.twitter.com/TjbxWgdKKF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023

14:13 - Jorge Mas, az Inter Miami elnöke elmondta, még 2-3 játékos érkezésére számít. Bevallotta, hogy kapcsolatba léptek Jordi Albával és Luis Suárezzel is.

Inter Miami president Jorge Mas: “Two or three more players will come. We spoke with Jordi Alba — while Luis Suarez has a contract and a release clause. I don't know if that will happen or not”, told El Pais. #InterMiami



“All the announcements will be made before July 15”. pic.twitter.com/F7d9rR742H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023

14:12 - Fabrizio Romano szerint Cesar Azpilicueta a jövő héten az Atlético Madrid játékosa lesz. A spanyol bekk két évre ír alá, miután a Chelsea belement a szerződésének felbontásába.

Understand César Azpilicueta’s contract at Atlético Madrid will be valid until June 2025 — can confirm it’s two year deal as revealed on Friday, not 1+1 #Atleti



It will be signed next week, it’s done as Chelsea have accepted to let him leave for free, matter of respect. pic.twitter.com/bnVKfdLCOT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023

14:05 - A Manchester City szeretné meghosszabbítani Kyle Walker szerződését, miközben a Bayern tovább ostromolja a játékost. A döntés Walker kezében van, a közeli források szerint a jövő héten sok múlhat.

Manchester City are insisting to extend Kyle Walker’s contract as negotiations over new deal continue. #MCFC



Bayern are still pushing and tempting Walker, waiting for final decision in the next days. #FCBayern



Sources feel next week could be crucial. pic.twitter.com/N2UQbZAR3Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023

13:51 - Az Inter hamarosan felveszi a kapcsolatot a Chelsea-vel Lukaku ügyében. A belga ismét kölcsönbe kerülhet az olaszokhoz, vételi opcióval és teljesítménybónuszokkal.

Inter are expected to contact Chelsea again next week in order to advance on Romelu Lukaku deal. New round of talks could take place after signing Brozovic deal. #CFC



New approach expected to be for loan move with buy clause and potential payment in installments. pic.twitter.com/aY8qOCrsFw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023

13:48 - Szoboszlai Dominik tegnap hivatalosan is aláírta szerződését a Liverpoollal, így már csak a bejelentés hiányzik. Romano szerint a mai napra várható az is.

Dominik Szoboszlai will be announced and unveiled as new Liverpool player today; this is the current plan. #LFC



Contract until June 2028, no option included; €70m fee to RB Leipzig. pic.twitter.com/XyjWgAvqdp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023

13:44 - Az Al Ittihad vezetőedzője, Nuno személyesen győzte meg Jotát a transzferről. A Celtic sztárja 30 millió euró fejében költözhet a szaúdiakhoz, a jövőhét folyamán.

Understand Al Ittihad coach Nuno has already spoken to Jota about his transfer considered imminent and set to be completed next week. #transfers



Fee gonna be around €30m, discussions ongoing. pic.twitter.com/0shQFzeCSI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023

13:40 - Kang-in Lee átigazolása a PSG-hez nem került veszélybe, hamarosan lezárulhat. A szóbeli egyezség megszületett, illetve az orvosi is megtörtént, így már csak a hivatalos szignózásra várunk.

All parties involved in Kang-in Lee move to Paris Saint-Germain remain confident on deal to be completed soon. #PSG



Medical tests already completed, verbal agreement in place between the two clubs — waiting to get it signed. pic.twitter.com/WumucGW9aA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023

13:34 - Jorge Jesus hivatalosan is az Al Hilal új edzője. A portugál mester korábban már vezette az arab együttest.

Jorge Jesus has been appointed as new Al Hilal head coach. Deal signed today. #AlHilal



After contacts with Mourinho and Allegri the new head coach will be Jorge Jesus — he’s returning to the club after being there in 2018. pic.twitter.com/9lRz0uXVPg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023

13:22 - A Ferencváros bejelentette a vb-t megjárt tunéziai válogatott játékos leigazolását.

00:00 - Fabrizio Romano szerint megszületett a megállapodás Marcelo Brozovic kapcsán az Al Nassr és az Inter között, és már az orvosin is átesett a horvát játékos, így a hivatalos bejelentés csak idő kérdése.



