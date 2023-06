Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 25-én:

11:00 - Pókember ott segít, ahol tud...

10:59 - Folarin Baloguntól minimum 35 millió fontért lenne hajlandó megválni az Arsenal. A 20 éves amerikai válogatott csatár tavaly a Reimsben játszott kölcsönben, ahol 21 gólt szerzett. (Sky Sports)

10:55 - Demarai Gray után is érdeklődnek a szaúdiak, a Sky Sport szerint. Az Everton támadójának a PL-ből is vannak kérői.

10:52 - Kalidou Koulibaly és Hakim Ziyech után újabb játékos költözik a Chelsea-től az arabokhoz. Edouard Mendy hétfőn az Al-Hilalhoz utazik, hogy elvégezzék az orvosiját és aláírjon a klubhoz.

After Kalidou Koulibaly deal signed and completed with medical tests included, Edouard Mendy will be next to travel to Saudi for medicals on Monday.



Deal agreed with Al Ahli for Mendy; Ziyech will also join Al Nassr. pic.twitter.com/IScZEWmyvX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023

10:24 - Romano értesülései szerint Cesar Azpilicuetát az Inter után az Athletic Bilbao is megkereste, a spanyol játékos számára azonban az olaszok jelentik az egyetlen opciót.

Understand Athletic de Bilbao is not concrete option for César Azpilicueta. Personal terms agreed with Inter and no intention to consider other proposals, as of now. #Inter



Two year deal in place but it all depends on Chelsea's green light to let him go as free agent. pic.twitter.com/e0mKqXNOYc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023

9:53 - A Manchester City arab-ellenes szerződést köthet Bernardo Silvával a Marca szerint. A játékost megkörnyékezték a szaúdiak, a City pedig csak azért adna neki új szerződést, hogy ne csábítgassák tovább az arabok és biztosan maradjon a városban.

9:50 - Fabrizio Romano és a Sky infói szerint a Chelsea hamarosan lezárhatja Moises Caicedo leigazolását. A játékos szeretne jönni, a klubok pedig közel állnak a megegyezéshez.

9:49 - Azzal, hogy a Bayern München kilépett a Rice-ért folyó harcból, Tuchel új célpont felé fordult: Frenkie De Jongot akarja a Barcából. A spanyolok továbbra sem szeretnék eladni, ezen pedig Gündogan érkezése sem változtat, írja a Mundo.

9:46 - A PSG egyezségre jutott a személyes feltételeket illetően Lucas Hernandezzel. A bajoroknál már nem számít érinthetetlennek a játékos, az új vezetőség egyértelmű üzenete: hosszabbíts, vagy menj! A francia úgy fest, az útóbbit választotta.

Paris Saint-Germain have sealed verbal agreement on personal terms with Lucas Hernandez. Club hopes to advance in talks with Bayern next week. #PSG



He's no longer untouchable with new Bayern board as the situation is very clear: extend the contract or leave now. pic.twitter.com/KwzG4vRprl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023

9:37 - Több Real Madrid játékost is figyelnek a vörösök.

9:36 - Guglielmo Vicario, a Tottenham új kapusa ma Angliába repül, hogy átessen az orvosi vizsgálatokon. Ötéves szerződést kap, az Empoli pedig 19 millió euróval lesz gazdagabb.

New Tottenham goalkeeper Guglielmo Vicario will fly to England today from Spain in order to complete medical tests within the next 24 hours. #THFC



Documents are ready for five-year deal to the player and €19m to Empoli. pic.twitter.com/aqmLha5bwc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023

9:32 - Jurrien Timber biztos benne, hogy az Arsenal a megfelelő csapat a számára. Arteta és a klub teljesen meggyőzte őt, már csak a kluboknak kell megállapodniuk. A vételár 40 millió euró felett lehet.

Jurrien Timber believes Arsenal have the perfect project for his future. Manager and clubs plans immediately convinced the player, Arteta’s having big influence as he did with Havertz. #AFC



Second bid expected soon, more than €40m to advance in talks with Ajax. pic.twitter.com/7XvOL9UxXn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

9:30 - Továbbra is folynak az egyeztetések a Manchester United és a Chelsea között Mason Mount ügyében. A vörösök 55 millió fontot adnának, de a londoni klub 65-öt szeretne.

Understand Man United have not left the negotiations for Mason Mount — as £55m bid is still valid on the table. But not accepting Chelsea’s £65m counter offer. #MUFC



Door remains open but Man Utd will not wait forever, believing £55m is fair bid.



https://t.co/Jom7o2MOyV pic.twitter.com/rXtdKVFk24 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

9:27 - A Manchester City megegyezésre jutott a személyes feltételeket illetően Josko Gvardiollal, az RB Leipzig védőjével. Most a klubokon a sor, de nem lesz egyszerű, hiszen a Lipcse 100 millió alatt biztosan nem adja el a játékost.

Understand Manchester City have now agreed personal terms with Joško Gvardiol #MCFC



Pep Guardiola rates Joško highly.



Talks will take place between clubs; RB Leipzig hope to keep Gvardiol, won’t sell for less than €100m.



Leipzig want Joško to be most expensive CB ever. pic.twitter.com/aRpzjKnzHb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

9:11 - Griezmann egyértemű: Ahogy mindig is mondta, maradni akar az Atlético Madridban.

Antoine Griezmann plan, always been clear. He wants to continue at Atlético Madrid, he loves the club and has no intention to leave. #Atleti



Feeling very clear on player side. pic.twitter.com/6AfP5gSVLB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

8:45 - Kai Havertz és Mateo Kovacic napokon belül elhagyják a Chelsea-t. Előbbi az Arsenalhoz, utóbbi pedig a Manchester City-hez igazol.

Kai Havertz and Mateo Kovacić deal will be confirmed in the next days as finally all documents have been checked. It’s done.



Havertz to undergo medical in the next hours, joins Arsenal for £65m #AFC



Kovacić already completed medical tests, joins City for £25m+5m #MCFC pic.twitter.com/9V4rYQSEp2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

