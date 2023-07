Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 30-án, vasárnap:

14:34 - Arnau Tenas személyében a Barcelonából erősített hálóőrrel az PSG, akiért nem kellett átigazolási összeget fizetniük.

13:06 - Sadio Mané hétfő este Dubaiban esik át az orvosi vizsgálatokon az Al Nassr gárdájánál, majd aláírja kontraktusát.

12:14 - Yunus Musah kérése meghallgatásra találtatott, az AC Milan megegyezett a Valenciával, melynek értelmében egy 20 millió eurós csomag ellenében Olaszországba teszi át a székhelyét a játékos. Az orvosi jövő hétre várható, a szerződés hossza pedig öt év lesz majd.

11:47 - Mohammed Salisu 15 millió euróért igazol a Monaco csapatához, és 24 órán belül megérkezhet a városba is. A hivatalos bejelentés várhatóan jövő héten történik meg.

11:19 - Ante Rebic a mai nap folyamán landol Isztambulban, hogy bemutatkozzon a Besiktas új játékosaként. Véglegesen távozik az AC Milantól.

11:09 - Az Al Nassr jövő héten lezárja Sadio Mané ügyét, az orvosi vizsgálatot lefoglalták.

10:50 - A Manchester United ma megkezdi a dokumentumok és a papírmunka előkészítését annak érdekében, hogy Rasmus Hojlund szerződése a jövő hét elején aláírásra kerüljön. Hojlund már több mint háromszor beszélt Erik ten Haggal és kész 2028 júniusáig plusz 2029-ig szóló opcióval aláírni.

10:20 - Luis Suarez megegyezett a Gremióval, hogy 2023 decemberében felbontja szerződését; annak ellenére, hogy az üzlet 2024 decemberében jár le. Inter Miami továbbra is érdekelt Suarez 2024-ben való szerződtetésében, miután a nyáron meghiúsult az üzlet.

10:09 - Annak ellenére, hogy több kapussal is tárgyalnak, a Bayern most 100%-ban David Raya-ra koncentrál, aki megpróbálja megtalálni a módját, hogy a Brentforddal megegyezzen a váltásról. A Bayern München a jövő hét végéig új kapust akar, hiszen Yann Sommer is az Interre vár.

09:50 - Az Inter kész lezárni Lazar Samardzic ügyét a jövő hét elején, miután 15 millió eurós ajánlatot tett az Udinese-nek, plusz Giovanni Fabbian is benne van a visszavásárlási opcióval. Samardzic az Intert akarja, és június óta nincs több ajánlat. Nagyon közel van a megállapodás.

09:11 - Az AS Monaco a várakozásoknak megfelelően közeledik Mohammed Salisu szerződtetéséhez. Június óta szerepel a klub listáján, a Southamptonnal pedig már elvi megállapodás született. A Fulham nem folytatja a tárgyalásokat, miután leigazolták Basseyt.

08:44 - Az uruguayi legenda Diego Godin visszavonul a profi labdarúgástól.

08:19 - Xavi Dembéléről és a PSG-ről: "Meglátjuk, az átigazolási időszakban sosem lehet tudni. Úgy látom, hogy Ousmane boldog a Barcánál... aztán ha lesz valami, akkor majd elmondja. Egyelőre itt van és boldog."

Borítókép: Sport365