Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 20-án, vasárnap:

12:00 - Sergino Dest távozik Barcelonából a PSV Eindhovenhez, megszületett a megállapodás - kölcsönszerződés vételi opcióval. A Barca fedezi a fizetésének 50%-át, ahogy arról @tjuanmarti beszámolt. A 10 millió eurós vételi opciós záradék nem kötelező.

10:15 - Hivatalos: Tyler Adams a Bournemouth új játékosa. A Leeds Unitedből érkezett.

10:00 - Pochettino: "Romelu Lukaku helyzete már az érkezésem előtt egyértelmű volt a klub és a játékos között. Nincs mit tenni. Nem csak az egyik oldalról van szó. Ez két oldal. Megpróbáljuk megtalálni a legjobb megoldást. Nem lehet csak a klubra hárítani a felelősséget."

08:00 - "Neymar nem játszhat, megsérült." Az Al Hilal különleges módon mutatta be Ney Jr-t a stadionjukban, de... a pályán még nem láthatják.

"Sérült, és jelen állás szerint szeptember közepéig nem játszhat. Nem értem, hogy a brazil válogatott miért hívta be Neyt, amikor sérült és nem játszhat, ennek semmi értelme" - jelentette be Jorge Jesus.

00:12 - Hakim Ziyech is klubot váltott. A játékos a Galatasarayhoz igazolt, ingyenesen.

“Free temporary transfer of the player with free purchase option”, formula of Hakim Ziyech deal to Galatasaray



…official today, as expected. pic.twitter.com/P7JMxujBKN