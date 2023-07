Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 23-án, vasárnap:



15:10 - Romeo Lavia iránt a Chelsea és a Liverpool is érdeklődik. A Southampton 19 éves védekező középpályásáért legalább 50 millió eurót kellene fizetni.



14:40 - A Villarreal holland válogatott támadója, Arnaut Danjuma az Everton csapatánál folytatja, kölcsönben.

✍️ | Arnaut Danjuma has joined on a season-long loan from Villarreal.#EFC ???? @Danjuma