A nyár egyik legizgalmasabb kérdése sokáig az volt, hogy Victor Osimhen vajon megy, vagy marad Nápolyban. Ahogy teltek, múltak a napok, egyre valószínűbbnek tűnt, hogy miután senki nem hajlandó kifizetni azt a 130-140 millió eurós összeget érte, amit Aurelio De Laurentis elnök megfontolandó ajánlatként jellemzett, új kontraktust írhat alá.

A Tuttomercatoweb információ alapján azonban Szaúd Arábiából az utolsó pillanatban megpróbálták egy 130 millió eurós csekkel meggyőzni a hírhedten kemény tárgyalópartnerként jellemzett elnököt a nigériai támadó játékjogának átengedéséről.

Az Al-Hilal, mely Mbappé kapcsán is aktív volt az elmúlt napokban gyorsan kosarat kapott, mert a lap szerint mostanra már nem eladó a labdarúgó, és 200 millió euróra lőtték be az értékét is.

A fentebb írt új szerződés sarkalatos pontja egyértelműen egy kivásárlási záradék rögzítése, amiben meg kell állapodniuk a feleknek, hiszen ha Osimhen tovább ontja a gólokat, mindenképp nőhet iránta a kereslet jövő nyáron is.

