Az ESPN számolt be arról, hogy a várakozásokkal ellentétben könnyen lehet, hogy Luis Suárez mégsem lesz az Inter Miami játékosa, legalábbis idén.



Az uruguayi jelenlegi csapata, a Gremio ugyanis annak ellenére sem szeretné idő előtt elengedni a játékost, hogy Suárez vállalná, hogy kivásárolja magát a szerződéséből.

Jelenlegi szerződése 2024 végéig szól a Gremióval, a klub pedig semmiképp sem szeretné, hogy az év vége előtt távozzon.

