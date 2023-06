A Sky Sports információi szerint az FA könnyít a vízumszabályain, amelyek eddig európai szinten kifejezetten szigorúnak számítottak.



A régi szabályok szerint a Premier League és az alsóbb osztályok csapatai nem igazolhattak olyan játékosokat, amelyek nem érték el a brit kormányzótestület jóváhagyásának ponthatárát.

Ez a pontösszeg a játékos felnőtt és ifjúsági válogatottban való szereplései, az eladó klub megítélése és a bajnokság színvonala, illetve a profi játékpercek vonzatában alakult.

Aki ezt a küszöbértéket nem érte el, nem kapott munkavállalási engedélyt, így nem léphetett pályára (lásd korábbról Justin Kluivert esetét).

Az új szabályok értelmében azonban a Premier League és a Championship csapatai számára engedélyezett 4 olyan játékos szerződtetése, akik nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak. Az alsóbb osztályokban ez a szám kettő.

Ezzel a döntéssel megnyílhat az út a tehetséges, ám kisebb bajnokságokból vagy kevésbé fejlett országokból érkező fiataloknak, akik így „köztesállomás” nélkül robbanhatnak be egyből az angol foci vérkeringésébe.

| The U.K Home Office has signed new rules for overseas footballers; Clubs in England can now have between 2 to 4 overseas players without the necessary work permit. [@TheSecretScout_] #IndianFootball pic.twitter.com/rKdb1LHfR8