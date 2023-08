Néhány héttel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy van visszaút a PSG és Kylian Mbappé csörtéjéből.



A játékos bejelentette, hogy ingyen távozik jövőre, ezt pedig a klub elnöke, Nasser Al Khelaifi egyáltalán nem nézte jó szemmel, ezért megpróbálta minden erejével eltüntetni a klubtól a csatárt.

Végül kompetens érdeklődő híján Mbappé újból csatlakozott az edzésekhez, majd a meccseken is elkezdett ismét számolni vele Luis Enrique.

A hírek szerint az elnök és a játékos közt augusztus elején még az alábbi beszélgetés zajlott le:

Ehhez képest Al Khelaifi mai nyilatkozatában már nem győzte méltatni a játékost:

„Nagyon jó beszélgetésen vagyunk túl Kyliannal, aki egy csodálatos személy. Mind emberileg, mind pedig játékosként.”



„Volt beszélgetésünk a család többi tagjával is. Új szerződés? Erről nem akarok beszélni. Mbappé a PSG játékosa.”

