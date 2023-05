Újabb év, újabb kudarc Európában – az ember talán már meg sem lepődik azon, hogy a sztárokkal teletűzdelt, de csapategységet hírből sem ismerő párizsiak végül totális csődöt mondtak a Bajnokok Ligájában.



Christophe Galtier egyesülete legalább a bajnoki címet behúzhatja, ugyanakkor a francia kupában is idejekorán búcsúztak, és a nemzetközi hadszíntéren, valamint hazai kupában elszenvedett kudarcok az állásába kerülhetnek.

És bár az elmúlt években legjobb esetben is csak a fináléig jutottak, Párizsban a cél egyértelmű: be kell gyűjteni a hiányzó serleget. Ehhez keresnek olyan menedzsert most a vezetők, aki képes elvezetni a csúcsig az együttest.

A Goal legfrissebb információi szerint a legújabb név, aki az élre került a kívánságlistán, a télen még spanyol válogatottat irányító Luis Enrique. A személye azért is lehet érdekes, mert a mai napig ő az utolsó, aki a Barcelonát a csúcsig vezette a BL-ben 2015-ben.

A portál ugyanakkor azt is írja, hogy az edző környezete tagadja a kapcsolatfelvétel tényét a párizsiakkal, akik közül elsősorban Luis Ocampost nyűgözi le a mester támadóbirtokláson alapuló filozófiája.

Akár szeretnék megkaparintani az aláírását, akár nem, igyekezniük kell, hiszen jelen pillanatban az egyik legnagyobb szabadon elérhető névről van szó, akit Nápolyban is szeretnének megnyerni maguknak, és a Tottenham sem tett még le arról, magukhoz csábítsák az 53 éves szakembert.



Borítókép: Getty Images / Wirelmage - Pierre Suu