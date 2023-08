Egyre több pletykát hallani arról, hogy André Onana után a Manchester United Amadou Onanára is kivetné a hálóját.



A 21 éves játékos az előző nyáron hagyta el a Lille-t, hogy az Evertonhoz igazoljon. Az angol klubnál remek teljesítményt nyújtott, így mondhatni bizonyított, hogy bírja a Premier League iramát.

Hiába a szép pedigré, Rio Ferdinand szerint nagy hiba lenne szerződtetni a belga játékost.

„Egy új McTominay? Onana nem irányítja a játékot és nem szerez labdákat. Tulajdonságainak nagy része egyáltalán nem illik ten Hag játékstílusába.”

Az MU-legenda még egy érdekes párhuzamot is vont Marouane Fellaini esetével, akit 2013-ban szerződtettek a Vörös Ördögök.

„Vannak jó tulajdonságai, de nem a Manchester United számára. Kicsit olyan, mintha újra megvennék Fellainit. Hihetetlen képességek, viszont ezek nem illenek a csapathoz. Semmivel nem lenne jobb igazolás…”

„Sokkal jobb lenne, ha leigazolnák Sofyan Amrabatot, aki egy sokkal jobb játékos!” – vélekedik Ferdinand.

