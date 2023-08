A PSG csapatának az idei nyár eddig nem úgy alakul, ahogy tervezték. Elvesztették Messit és Neymart, illetve Mbappéval kapcsolatban sem felhőtlen minden.



Az RMC Sport szerint újabb csapás érheti a franciákat, ugyanis a szaúdi Al Ittihad azt tervezi, hogy ajánlatot tesz a 2013 óta a klubot szolgáló Marquinhos-nak.

A brazil bekk 409 meccset játszott Párizsban, gyakorlatilag mozdíthatatlan sarokpontja volt a keretnek, így nagy érvágás lenne, ha elveszítené őt Luis Enrique.

Az Al Ittihadnál olyan játékosokhoz csatlakozhatna, mint Benzema és NGolo Kanté. Mindezek ellenére a lap szerint a brazilt nem különösebben mozgatja a szaúdi érdeklődés, hacsak a klub nem kéri őt a távozásra.

