Napokon belül távozhat Barcelonából Franck Kessié, aki Xavi terveiben egyáltalán nem szerepel, és a felkészülési időszak során állítólag tudomására is adta a középpályásnak, hogy távozhat a klubtól.

Fabrizio Romano legfrissebb értesülései szerint az Al Ahli kapna is az alkalmon, és egy 15 millió eurós ajánlattal venné le a terhet a spanyol bajnok válláról, ami Kessié el is fogadott egy három éves kontraktus formájában.

Al Ahli have just submitted official bid for Franck Kessié! Proposal arrived in Barcelona offices — €15m fee



Understand Kessié has accepted three year deal offered by Al Ahli, up to final details.



Deal very close, advancing also with Barça ready to sell Franck. pic.twitter.com/kKgpfmWD74