Középcsatár kerestetik Párizsban és Münchenben is, mindketten kinézték maguknak Dusan Vlahovicsot és a Harry Kane-t.



Vlahovics 2022 januárjában nagy reményekkel igazolt a Juventushoz, de nem sikerült hozni azt a teljesítményt, amit elvártak volna tőle. A zebrák 80 millió eurót fizettek a szerb futballistáért a firenzeieknek, ennél kevesebbért nem is adnák. A Bayern érdeklődik iránta, a Juve annyiért adná, amennyiért megvette.



A PSG is szeretné a szerbet szerződtetni, bár a klub ultrái azzal fenyegették a futballistát, hogy levágják három ujját. Így a párizsiak inkább Harry Kane-re összpontosítanak, akinek egy év múlva jár le a szerződése a Tottenham együttesével.



A Spurs támadója iránt több ajánlatot is tettek a müncheniek, de az angolok visszadobták a labdát, pedig Kane is szívesen igazolna a német bajnokhoz. A PSG viszont minden pénz megadna érte.



Borítókép: Stefano Guidi/Getty Images