Kieran Trippier is a Bayern München kiszemeltjei között szereoel. Florian Plettenberg és Fabrizio Romano további információkkal szolgált az angol válogatott esetleges átigazolásáról.

A Bayern már régóta dolgozik a védelem megerősítésén. A német bajnok már leigazolta Eric Dier-t, de az igényeik sokkal nagyobbak. Hónapok óta ismert, hogy szükségük van egy játékosra a jobb oldalon is.



Egészen váratlanul a Newcastle United színeiben szereplő Kieran Trippier is a müncheni jelöltek közé került. Florian Plettenberg arról számolt be, hogy nem a Bayern az egyetlen klub, amelynek felajánlották a tapasztalt védőt. Néhányan közülük a Newcastle ligabeli riválisai.

A német bajnok vezetői a napokban elemezték, mennyire illene a 33 éves játékos a csapatukba. Fabrizio Romano szerint Thomas Tuchel már el is fogadta az átigazolást, ami egy fél éves kölcsönt jelentene.

Trippier azonban nem az első számú jelölt. A védelem jobb oldalának megerősítésére továbbra is Nordi Mukiele a fő kiszemelt, de a PSG-vel még meg kellene egyezni.



Trippier ebben a szezonban 28 mérkőzésen lépett pályára a Newcastle színeiben. A csapatkapitányi karszalagot néhány meccsen viselő futballista nyolc gólpasszt adott.

Borítókép: Joe Prior/Visionhaus via Getty Images