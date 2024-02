Spanyol források szerint valóságos rivaldafénybe került a Barcelona 17 éves védőtehetsége, Pau Cubarsí.



A januárban 17. életévét betöltött játékosnak még nincs profi szerződése a klubbal, így a kivásárlási ára csupán 10 millió euró. A katalánok ezen szeretnének változtatni, és a hírek szerint már el is kezdték előkészíteni a játékos új kontraktusát.

Az ESPN szerint több Premier League csapat is pályázik a védőre, így fel kell kötnie a gatyát Laportáéknak. A játékosról nemrég Xavi is ódákat zengett.

„Már úgy játszik, mint egy valódi veterán. Agresszív, nem veszít labdát, és remekül hozza ki a hátsó harmadból azt.”

Chelsea are still keen on signing Barcelona youngster Pau Cubarsí having already tried to get him in the past.



{Mundo Deportivo via Sport Witness} pic.twitter.com/v8WFjLsnPJ