A Pókember-filmekből ismert hollywoodi színész, Tom Holland többször is elárulta már, mennyire rajong a sportokért, köztük a labdarúgásért is.



A brit származású színész kedvenc csapata a Tottenham, azonban az újabb csalódást keltő szezon után inkább azt javasolja a klub két legnagyobb sztárjának, hogy költözzenek Madridba.

„Tottenham szurkolónak lenni nem könnyű. Még sosem nyertek semmit, ezért nehéz őket folyamatosan támogatni, de én kitartó vagyok.”



„Kane-nek azt üzenném, hogy menjen a Real Madridhoz és legyen a világ legjobbja, ahogyan azt megérdemli! Son-nak pedig, hogy menjen vele. Együtt a Real Madridba, ahol együtt végre megnyerhetnék a BL-t! Ezt kérem tőlük!”

A klub szurkolói közül természetesen sokan beleálltak Holland szavaiba, hiszen ezek nem a csapat mellett szóltak, inkább a klubot évek óta szolgáló játékosok érdekeit képviselte.

