Adama Traoré július 1-től szabadügynök. A 27 éves szélsőnek lejárt a szerződése a Wolverhamptonnal, amelyhez 2018-ban csatlakozott a Middlesbrough-tól, és lezár egy korszakot, hogy új kalandba vágjon bele. Jelenleg Olaszországból és Spanyolországból is érdeklődnek iránta.

Néhány hete Nicolò Schira beszámolója szerint három Serie A-s csapat is ajánlatott tett neki, és több lehetősége is lehet a Bajnokok Ligájában való szereplésre, melyben a Barcánál töltött kölcsönszerződése alatt nem játszott. A játékos első számú opciójának számító Milan tárgyalásokat folytatna a játékossal, amennyiben nem sikerülne lezárni az első célkitűzéseit a piacon.

A Bajnokok Ligájában való részvétel ösztönzése kulcsfontosságú lehet Adama számára, aki iránt az Európa Ligába kvalifikált Roma is érdeklődik. Eközben a 'La Repubblica' szerint a szintén Bajnokok Ligájában résztvevő Napoli is érdeklődne iránta, amennyiben Hirving Lozano végleg elhagyja a klubot. A La Ligából is két klub is szívesen fogadná. Egyrészt a Betis már júniusban ajánlatot tett volna neki több spanyol médium szerint. Másrészt az Almeria is szerződtetné őt, mivel ingyen igazolható.

Amikor a Barcelona bajban volt, ő segített. Kölcsönbe érkezett a Wolverhamptontól, jó néhány szurkoló szerette volna, ha tovább marad, de a klub másképp döntött és nem éltek a vételi opciójukkal. A Wolverhamptonnál töltött szezonja után, amelyben 40 mérkőzésen három gólt szerzett és két asszisztot adott, továbbra is keresi azt a csapatot, amely számít rá.

Borítókép: Jack Thomas - WWFC/Wolves via Getty Images