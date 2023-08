Jelentős átalakuláson megy keresztül a Real Madrid, de még így is sikerül megőriznie élvonalbeli tagságát az európai futball elitjében. Az elmúlt 2-3 évben a támadósor megújítása után a középpálya renoválása is sikeresen megtörtént, ami egyben versenyhelyzetet is teremt csapaton belül.

A téli világbajnokság kezdetéig kiváló formának örvendő, ám azt követően önmagához képest alul teljesítő Federico Valverdéért a Football-espana cikke alapján több klub is ajánlatot küldött, a nyár elején például a Chelsea érdeklődéséről lehetett hallani.

Hiába azonban az ajánlatok, állítólag mind Carlo Ancelotti, mind Florentino Perez a királyiak érinthetetlen tagjaként tekint az uruguayi középpályásra, akinek fontos szerepet szánnak a jövőben is. A leigazolása egyébként sem lenne olcsó mulatság annak, aki erre vállalkozna, mert a szerződése 2027-ig érvényes, piaci értékét pedig 100 millió euróra becsülik körülbelül.

Borítókép: Getty Images