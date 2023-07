Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 1-én.

16:16 - Szoboszlai Dominik már Liverpoolban, a legfrisebb hírekkel kapcsolatban itt szedtünk össze mindent.





16:10 - A Paris Saint-Germain és az RB Leipzig is érdeklődik a Lyon tehetségéért, Bradley Barcoláért. A franciák a megtartásában reménykednek, a két klub abban, hogy akár náluk is kiköthet a futballista.

Official, confirmed. Harry Winks leaves Tottenham to join Leicester City — it’s permanent move. #LCFC



Fee around £10m to Spurs.pic.twitter.com/BIAIo89QRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023

15:49 - Hivatalosan is bemutatta Harry Winkst a Leicester City, aki a Tottenhamtől csatlakozik a rókákhoz.

15:24 - A Villarreal, a Fenerbache és a Fiorentina is örömmel látná a katari VB egyik felfedezettjét, Dominik Livakovicot. A lilák már küldtek is egy 6 millió eurós ajánlatot, de ez nem győzte meg a Dinamo Zagrebot.

Understand Villarreal and Fenerbahçe have submitted proposals for Dominik Livakovic in addition to Fiorentina. #transfers



€6m bid from Fiorentina, still not enough to convince Dinamo Zagreb. Villarreal and Fenerbahçe are in the race. pic.twitter.com/fPEvTiP163 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023

14:37 - Minden szükséges dokumentumot szignóztak a Lille és a Juventus képviselői, így Timothy Weah bejelentése már csak a torinóiakon múlik.

Juventus and Lille have signed all the documents for Timothy Weah deal. #transfers



Official statement later today as player has already signed his long term contract. Done and sealed. pic.twitter.com/ydk8gZ45Oe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023

14:00 - Diego Moreira is csatlakozik a kékekhez, ő a Benficától érkezik szabad ügynökként és hosszútávú szerződést ír alá.

12:00 - Hivatalos, megerősítve. A Chelsea leigazolta az U18-as tehetséget, Alex Matost a Norwich-tól, az üzlet megköttetett. Matos ingyen csatlakozik a klubhoz.

11:56 - Rafa Leão fogja a következő szezonban viselni az AC Milan 10-es mezét.

11:45 - Hivatalos, megerősítve. Marcus Thuram ötéves szerződést kötött az Interrel, ahova ingyen csatlakozott. Napokkal ezelőtt aláírták az üzletet - a francia csatárt most mutatták be.

11:34 - Az Aston Villa bemutatta új igazolását, Youri Tielemans személyében - íme a belga középpályás Villa-mezben. A következő: Pau Torres, de nem ezen a hétvégén, hanem jövő héten.

11:23 - "Egy nagy csapathoz akartam csatlakozni, és a Chelsea a világ egyik legjobb csapata, ráadásul fiatal korom óta figyelem őket. Láttam Demba Ba-t, Didier Drogba-t, Nicolas Anelka is jó volt, nagy játékosok. Szóval mindig is arról álmodtam, hogy egy ilyen csapatban fogok játszani” - Nico Jackson.

11:13 - Értesüléseink szerint a Liverpool mára tűzte ki Szoboszlai Dominik orvosi vizsgálatainak első részét, miután pénteken aktiválták a 70 millió eurós kivásárlási záradékát. A dokumentumokat ellenőrzik, míg Szoboszlai az összes orvosi vizsgálatot elvégzi, majd bemutatkozik a Liverpool új játékosaként.

10:03 - Marotta, az Inter vezérigazgatója: "A Manchester Unitednek néhány napon belül hivatalos ajánlatot kell tennie André Onanáért, akkor közöljük velük álláspontunkat, és a játékos is ezt fogja tenni." Pénteken nem érkezett hivatalos ajánlat, de az Inter és a Manchester United továbbra is kapcsolatban áll Onana ügyében.

09:55 - A dokumentumok elkészültek, az orvosi vizsgálat tegnap megtörtént; Lucas Hernandez a Paris Saint-Germain új játékosa. Hivatalos közlemény készül, a Bayern München jóváhagyta a 45 millió eurós csomagszerződés kiegészítéseinek/fizetési feltételeinek struktúráját.

09:49 - A Chelsea megerősítette César Azpilicuetának és táborának, hogy ingyen távozhat, szerződése felbontásra kerül. Kölcsönös tisztelet Azpi és a klub között. Az Atlético Madrid hamarosan bemutatja Azpit, mint a klub új szerzeményét. Megtörtént, megpecsételve.

09:09 - Papu Gomez ügynöke, Giuseppe Riso: "A Sevillának nem áll szándékában eladni őt. Arra számítok, hogy Papu Gomez a következő szezonban is a klubnál marad."

09:00 - Úgy tudjuk, az Al Ittihad teljes mértékben megegyezett a személyes feltételekről a Celtic sztárjával, Jotával. Elfogadta a szerződési ajánlatot. Tárgyalások folynak a klubok között a fizetésről - a Benficának volt eladási záradéka. Benzemához és Kantéhoz csatlakozna - ha minden a tervek szerint alakul.

08:47 - Sead Kolasinac a jövő hét elején repül Olaszországba, hogy átessen az orvosi vizsgálatokon és aláírja az Atalanta szerződését. A korábbi Arsenal hátvéd nem hosszabbít az OM-mel és új fejezetet próbál a Serie A-ban.

08:43 - Itt az ideje a hivatalos klubnyilatkozatnak és a Sandro Tonali-ügylet leleplezésének, amelyet egy hete zártak le és pecsételtek meg. A Newcastle a hétvégén jelenti be Tonali szerződtetését. A bejelentés 24 órán belül várható.

08:39 - Marotta, az Inter vezérigazgatója Romelu Lukaku ügyéről: "A Chelsea-nek el kell döntenie, mit kezd vele, normális, hogy nem tehetik piacra és nem várhatnak nagy összegeket. Nem véletlen, hogy a Szaúd-Arábiából érkező ajánlat Lukakuért 50 millió euró körül volt."

08:34 - Marotta, az Inter vezérigazgatója Azpilicuetáról: "Úgy tűnik, hogy csábítja őt a spanyol [Atlético Madrid] ajánlata, ezért tárgyal velük. Azpilicuetát jó opciónak tartottuk, de ő erre a spanyolországi ajánlatra koncentrál."

08:25 - Marotta, az Inter vezérigazgatója: "Nem vagyunk rákényszerítve, hogy eladjuk Marcelo Brozovicsot, de a tárgyalások abszolút folyamatban vannak. Ez a játékostól függ, mint mindig. Megpróbáljuk újra megvitatni az Al Nassrral az üzlet feltételeit."

08:14 - Az Inter vezérigazgatója, Marotta André Onana ügyéről: "Igazgatónk, Piero Ausilio dolgozik rajta, de egyelőre még nincs hivatalos ajánlat a Manchester Unitedtől" - mondta a Sky-nak.

08:09 – Marotta, az Inter vezérigazgatója: A Manchester United megerősítette nekünk, hogy érdeklődnek André Onana iránt. A következő napokban várunk egy hivatalos ajánlatot, aztán rögtön utána eldöntjük, hogyan reagálunk.”





