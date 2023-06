Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 17-én:

15:13 - Meredek hírt közölt az RMC, ezek alapján a PSG szeretné, ha Mikel Arteta lenne a vezetőedzőjük, miután Nagelsmannal megrekedtek a tárgyalások. A spanyol edző szerződése 2024-ben jár le az ágyúsokkal, és állítólag megkezdődtek a tárgyalások a két fél között.

15:01 - A Chelsea a következő héten ajánlatot tehet Nicolas Jacksonért, akinek a kivásárlási ára 35 millió euró. A labdarúgó csak a kékekhez akar igazolni, hiába kereste meg három másik egyesület is.

14:57 - A Manchester United nem tárgyal Theo Hernandezzel, és az AC Milan soha nem adná el 60 millió euróért. A futballista nagyon boldog Milánóban, míg a vörös ördögöknek más prioritásai vannak a piacon.

14:28 - Az Al Nassr előrehaladott tárgyalásokat folytat Hakim Ziyech-el, aki nyitott a lehetőségre, hogy oda igazoljon. Ugyanitt Aubameyang-ot is csábítják a szaúdiak.

12:47 - A Chelsea eldöntötte, hogy hivatalos ajánlatot tesz a Brighton középpályásáért, Moises Caicedo-ért. A játékos részéről nem lenne akadály a transzfer előtt.

09:14 - A Manchester City keményen dolgozik, hogy nyélbe üssék a Josko Gvardiol-transzfert. A játékos részéről előrehaladottak az egyeztetések, viszont a kluboknak még sok mindenben kell megegyezniük.

Borítókép: Sport365