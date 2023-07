Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.



Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 29-én, szombaton:

14:22 - James Rodriguez aláírt a Sao Paulo gárdájával. A kolumbiai középpályás kapcsán hamarosan a hivatalos bejelentés is megtörténhet.

James Rodriguez has just signed as new São Paulo player, deal sealed after the verbal agreement reached two days ago — here we go



James Rodriguez has just signed as new São Paulo player, deal sealed after the verbal agreement reached two days ago — here we go

Official statement to follow, as reported by @venecasagrande.

14:13 - A Real Sociedad komolyan érdeklődik Sergio Reguilónért. A Spurssel az egyeztetések a kezdeti szakaszban vannak.

Real Sociedad have genuine interest in Sergio Reguilón, he’s one of the options as new left back #THFC



Real Sociedad have genuine interest in Sergio Reguilón, he's one of the options as new left back #THFC

Deal not advanced yet with Tottenham — early stages, as of now.

13:56 - A Chelsea felvette a kapcsolatot a Rennes csapatával a 2004-es születésű Lesley Ugochukwu átigazolása kapcsán. A középpályás átigazolása hamarosan megtörténhet, de első idényében könnyen lehet, hogy kölcsönbe küldik a kékek.

Chelsea have contacted Rennes for the talented 2004 born midfielder Lesley Ugochukwu. Talks already took place, as L’Équipe reported. #CFC



Chelsea have contacted Rennes for the talented 2004 born midfielder Lesley Ugochukwu. Talks already took place, as L'Équipe reported. #CFC

Loan to Strasbourg could be an option but discussions still at early stages.

13:11 - Sadio Manét kihagyta a keretéből a Bayern München, ugyanis a játékos "egy potenciális transzfer ügyében tárgyal". Mind tudjuk, hogy ez az Al Nassr-be igazolásának ügyét jelzi, amelyben tegnap mindenben megegyeztek, csak a papírokat kell aláírni.

Official: Sadio Mané has been left out of Bayern squad today as there are “talks ongoing over potential transfer”, club statement confirms.



Official: Sadio Mané has been left out of Bayern squad today as there are "talks ongoing over potential transfer", club statement confirms.

Deal already done, Sadio Mané is new Al Nassr player since Friday. Agreement in place between all parties, just waiting to sign docs.

12:12 - Hivatalos: Nathan Aké aláírta új szerződését a Manchester City-vel.

Official, confirmed. Nathan Aké signs new deal at Man City valid until June 2027 #MCFC



Official, confirmed. Nathan Aké signs new deal at Man City valid until June 2027 #MCFC

"This is the best club in the world, I have no doubts about that. Being a Man City player makes me incredibly proud every single day", he said.

11:23 - Allan Saint Maximin átigazolása az Al Ahlihoz készen van, a klub csak azért nem jelentette még be, mert előtte Mahrezt szeretnék bemutatni.

10:54 - Maya Yoshida a Los Angeles Galaxyhoz igazol. A japán játékos szabadügynökként csatlakozik, a jövő héten le is zárulhat a transzfer.

LA Galaxy are closing in on Maya Yoshida deal, he's set to join MLS side as free agent. Verbal agreement at the final stages. #transfers



LA Galaxy are closing in on Maya Yoshida deal, he's set to join MLS side as free agent. Verbal agreement at the final stages. #transfers

Deal could be completed next week, as @tombogert called.

07:32 - Edinson Cavani ügyében teljes a megegyezés, az uruguayi támadó a Boca Juniorsban folytatja a pályafutását, miután ingyen távozik a Valenciától.

