Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 26-én, szombaton:

09:25 - Klopp a Liverpool költségvetéséről: "Minden információ a rendelkezésemre áll, és tudom, hogy mi lehetséges és mi nem, és nem mindig pontosan az van, amit szeretnék. De nem az én dolgom, hogy panaszkodjak, a legjobbat fogom kihozni az egészből a csapatért."

09:00 - Az Udinese érdeklődött a brazil támadóért, Kaio Jorge-ért, az üzlet előrehaladott állapotban van. Kaio a szezon végéig kölcsönben elhagyhatja a Juventust.

08:00 - Gabri Veiga alá írta a szerződését, ő az Al Ahli játékosa. Klubok között a dokumentumok aláírva a Celta Vigóval. Veiga orvosi vizsgálata is befejeződött este Párizsban. A játékosok részéről is aláírták a szerződéseket közép-európai idő szerint hajnali 2 órakor. A Celta Vigo 36 millió eurós csomagot kap az Al Ahlitól. Firmino, Mahrez, Saint Maximin, Mendy, Demiral, Kessié, Ibanez... és most Gabri Veiga az Al Ahliban.

07:30 - Mennyire súlyos Vini Jr sérülése? "Igen, Viniciusnak újabb sérülése van, de nem tűnik túl súlyosnak. A nemzetközi szünet után visszatérhet" - mondta Carlo Ancelotti a mérkőzés után.

07:00 - A Manchester City és a Wolverhampton továbbra is közvetlen kapcsolatban áll Matheus Nunes ügyében. Újabb ajánlatot nyújtanak be az 55 millió eurós csomag elutasítása után, valószínűleg ez lesz az utolsó a City részéről. Matheus akarja a váltást, a Manchester City mindig is aktív tárgyalásokat folytatott a Wolves-szal.

02:00 - Jesé ajánlatot kapott a Santostól

A spanyol játékos a brazil bajnokságban köthet ki, amelynek piaca hivatalosan este zárult. A kanári-szigeteki játékos sikertelen törökországi és Sampdoria-szerződések után csapat nélkül maradt. Ha nem jön össze az üzlet, a korábban a Real Madridban is megforduló csatárnak Arábiában, méghozzá az Al Rijádnál van ajánlata.

