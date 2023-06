Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 24-én:

08:23 - Busquets a szaúdi klubok helyett az Inter Miamit választotta, így újra csapattársak lesznek Messivel. A szerződés már aláírásra került, a spanyol játékos ingyen kerül az MLS-be.

Sergio Busquets joins Inter Miami as a free agent, deal signed and completed #InterMiamiCF Agreement completed and unveiled for Busquets to play together with Messi. Saudi clubs rejected as he wanted to try an experience in MLS… and re-join Leo. pic.twitter.com/eoH4PmvJZV

00:11 - Edson Alvarez és a Dortmund a megegyezés küszöbén. A tervezet szerint 2028-ig szólna a szerződés, a véglegesítés a jövőhétre várható.

EXCL: Borussia Dortmund are on the verge of reaching full agreement with Edson Álvarez on personal terms. #BVB



Contract will be valid until June 2028, it’s almost done on player side.



Dortmund will negotiate with Ajax next week and hope to get deal done in 7 days. pic.twitter.com/J2kchmD58f