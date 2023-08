Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 5-én, szombaton:

15:31 - Adama Bojang megkapta a VISA engedélyét, így minden akadály elhárult azelől, hogy a Reim futballistája lehessen és átessen az orvosi vizsgálatokon.

Gambian talent Adama Bojang has got his VISA — he has just landed in France with his agents Cherno Samba & Sascha Empacher, going straight to complete his medical.



His announcement as new Reims player is imminent, done deal and here we go confirmed. pic.twitter.com/0d72tpUdDp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023



15:12 - Az RB Leipzig ajánlatot tehet Lutsharel Geertruidaért, amivel megdöntheti a Feyenoord átigazolási rekordját is.

RB Leipzig are preparing new approach to sign Lutsharel Geertruida — while OL rejected new proposal for Lukeba



Leipzig could break Feyenoord transfer record sale with next approach as talks will continue. pic.twitter.com/KEltuiGdW0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023



14:45 - Gianluca Scamacca délután landol Rómában, majd orvosira várják, és még ma aláírhatja megállapodását az Atalantával.

Gianluca Scamacca will land in Roma in the afternoon and then undergo medical tests as new Atalanta player later today #WHUFC



West Ham will receive €25m fixed fee, €5m easy add ons, 10% sell-on clause. pic.twitter.com/iLW5gLS9qR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023



14:25 - Florentino Perez nem távozik a Real Madrid elnöki székéből, az ezzel kapcsolatos pletykák hamisak, adta hírül a klub hivatalos oldala.

Real Madrid official statement



“Faced with some rumor stating that Florentino Pérez would allegedly be considering leaving the presidency of the club, Real Madrid wants to state the following: those rumors are categorically FALSE”. pic.twitter.com/jBWk0f2XH6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023

13:49 - Rasmus Hojlundot hivatalosan is bemutatták a Manchester United labdarúgójaként.

Rasmus Højlund Man United. pic.twitter.com/1bohljEf4H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023



13:27 - Vasárnap eshet át az orvosi teszteken Franck Kessié, és legkésőbb hétfőn kontraktusát is véglegesíthetik.

Al Ahli have booked medical tests for Franck Kessié on Sunday and contract signing between Sunday/Monday



Deal sealed yesterday with Barcelona around €15m fee, official statement to follow.



Here we go, confirmed pic.twitter.com/Se6iTwAhyN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023



13:05 - Gaetano Castrovilli mégsem lesz a Bournemouth futballistája, ugyanis megbukott az orvosi vizsgálatokon, így visszatér a Fiorentinához.

Gaetano Castrovilli and Bournemouth, deal OFF. Italian midfielder has failed his medical in England and will now return to Fiorentina. #AFCB



€14m deal, collapsed. pic.twitter.com/PQqTcynuDA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023



12:44 - Micky van de Ven Londonba repül vasárnap, hétfőn orvosi vizsgálatokra hivatalos, és minden rendben megy, akkor a következő hét elején be is jelenthetik a Tottenham futballistájaként.

Tottenham update. Micky van de Ven will fly to London on Sunday with small change to original plan #THFC



Medical tests booked on Monday.



Deal done and set to be announced early next week. pic.twitter.com/hxibZVgSD1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023



12:12 - Mohamed Daramy kapcsán is haladnak a folyamatok, jelen pillanatban a futballista döntésére várnak. Az Ajax dán üdvöskéje 15,5+2 millió euróba kerülhet, és Burnley, ha tovább értékesíti, 10%-ot átutal a hollandoknak, de az FFP miatt a fizetés struktúrája még változhat.

More on Daramy and Burnley



Fee discussed verbally: €15.5m plus €2m add-ons plus 10% sell-on clause.



Ajax & Burnley waiting for player’s decision and final steps, not done yet.



It’s a permanent transfer — just with different structure due to Financial Fair Play. https://t.co/WqDPNxU9Yr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023



11:34 - Josko Gvardiol, immáron kékben.

Joško Gvardiol Manchester City. pic.twitter.com/aYAH4Dqnlo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023

10:47 - Robert Sanchez hivatalosan is a Chelsea kapusa. Hét évre kötelezte el magát.

Official, confirmed. Robert Sánchez has joined Chelsea on seven year deal from Brighton #CFC



Contract until 2030, £20m fee plus £5m add ons. pic.twitter.com/kg58bQKTtZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023



10:33 - A West Ham reméli, hogy Edson Alvarez megszerzését még a héten le tudja zárni és a következő napokra aláírni a szerződését. A tárgyalások az Ajaxal folynak, a mexikóival már sikerült egyezségre jutni, ő váltani szeretne.

09:21 - Charles de Ketelaere is az Atalantába kerül minden valószínűsséggel, egyelőre csak kölcsönbe, ami 3 millió euróba kerül majd, 23 milliós opcióval a vásárlásra egy 10%-os részesedéssel az esetleges következő eladásból. Már csak a futballistát kell meggyőzni a váltásról, ám Gasperini edző magabiztos a kérdésben.

Atalanta have full agreement in place with AC Milan to sign Charles de Ketelaere: €3m loan fee, €23m buy option clause not mandatory and 10% sell-on clause to AC Milan



Atalanta board and coach Gasperini are now confident to convince the player. Up to Charles. pic.twitter.com/foeE8Pbgi9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023



09:01 - Gianluca Scamacca napokon belül az Atalanta játékosa lehet. Az olasz támadó 25+5 millió euróért vált klubot, 10%-os részesedése lesz a West Hamnek a következő eladásból, és már az orvosira is időpontot foglaltak számára. Scamacca még ma Olaszországba utazhat.

Gianluca Scamacca to Atalanta, here we go! Documents being prepared as West Ham will sell the Italian striker



€25m fixed fee, €5m easy add ons.

10% sell on clause also included.

Medical tests booked in Italy.

Player travelling later today.



Done, sealed. pic.twitter.com/akDEWtSINP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023



08:34 - Robert Sanchez nagyonrövid időn belül hivatalosan is bemutatásra kerülhet a Chelseanél, minden dokumentumot sikerült szignózni a Brightonnal.

Robert Sanchez will be unveiled soon as new Chelsea goalkeeper. Documents are completed between clubs with Brighton, same for contract on player side.



Sanchez will become Chelsea player until June 2030. pic.twitter.com/kqnw0tAEFG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023



Borítókép: Sport365