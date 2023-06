Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 24-én:

18:15 - A The Times beszámolója szerint a Crystal Palace illetékesei kizárták Brendan Rodgers kinevezését néhány nappal azelőtt, hogy az északír eligazolt a Celtichez. A londoni klub célja az lenne, hogy megpróbálja meggyőzni Roy Hodgsont (75) a maradásról.

17:45 - A Sky Sports szerint nem történt előrelépés a tárgyalásokon David De Gea szerződésének meghosszabbításáról a Manchester Uniteddel. A klub jelentős fizetéscsökkentést követelése komolyan hátráltatja az üzletet, így nem zárható ki a játékos nyári távozása.

17:15 - A La Gazzetta dello Sport értesülései szerint az Inter és César Azpilicueta megegyezett. A Chelsea védője Milánóba igazol. Két évre ír alá, és a jövő héten átesik az orvosi vizsgálaton.

16:45 - A Rai Sport szerint az Atalanta támadója, Duvan Zapata az egyik olyan opció, amelyet a Fiorentina fontolgat a 23/24-es szezonban a támadósor megerősítésére.

16:15 - A Bild értesülései szerint a Bayern München és a Paris Saint-Germain között már folynak a tárgyalások Lucas Hernández esetleges átigazolásáról a francia bajnokhoz, akit eredetileg állítólag 50 millió euróra értékelt a klubja. Egyelőre hivatalos ajánlatról nincs szó.

15:09 - A Manchester United begyúthatja a rakétákat és megadhatja az Internek, amit Onanáért kérnek. A Marca szerint a megállapodás akár a jövőhéten megszülethet.

14:38 - Nemanja Gudelj újított a Sevillával, 2026 nyaráig.

14:37 - Achraf Hakimiért a Manchester City is bejelentkezett, egyre nagyobb az esélye, hogy a marokkói klubot vált a nyáron.

14:35 - A Bayern München a Bild szerint érdeklődik Kalvin Phillips iránt.

14:20 - Kai Havertznek időpontja van orvosira az Arsenalhoz ezen a hétvégén. Emellett az ágyúsok hajtják Declan Rice-t is, így ideális esetben két bejelentést is tehetnek a jövőhét elejéig.

14:00 - Nem bizonyultak igaznak a találgatások arról, hogy André Onana ügynököt vált. A kapus képviselője a továbbiakban is Albert Botines marad. Az ügynök a héten találkozott a Manchester United képviselőivel, illetve korábban a Chelsea is érdeklődőtt védence iránt. Az Inter 50 milliót szeretne kapni legalább a portásért.

Rumours of “agent change” for André Onana are wide of mark. His agent was and remains Albert Botines who’s taking care of negotiations



Botines met with Manchester United earlier this week — Chelsea have asked about Onana two weeks ago.



Inter want at least €50m plus add-ons. pic.twitter.com/aC8gWP1FOX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

11:57 - Balszerencse érte a Ferencvárost, hiszen a friss csatárigazolásuk vállsérülés miatt másfél hónapra harcképtelenné vált.

11:54 - Achraf Hakimi visszakacsint a Real Madridhoz? Ügynöke szavaival élve a marokkóinak mindig is a Real Madrid lesz az otthona, akiknek továbbra is van hely a szívében.

11:49 - A Chelsea 40 millió eurót szeretne Romelu Lukakuért. A La Gazetta dello Sport szerint a szaúdiak mellett a Milan is érdeklődik iránta, a belga pedig mindenképp Európában maradna.

11:46 - Hosszútávra egyezett meg egymással a Marseille és Kondogbia. Most a klubokon a sor, az Atlético 7 millió körül szeretne kapni a játékosért.

Current agreement between Geoffrey Kondogbia and Olympique Marseille is for long term deal valid until June 2026 with option for further year. #OM



New round of talks soon with Atlético to get the deal done around €7m fee.



Player has been clear: he only wants OM. pic.twitter.com/Bp4hW5bRzH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

11:30 - Diego Llorente visszatérhet a Romához, egy év kölcsön erejéig. A mozgásra nyitott lenne a Leeds is.

AS Roma and Leeds United are closing in on deal for Diego Llorente to re-join Roma until the end of the next season. #ASRoma #LUFC



Deal being completed as final details have been discussed overnight. pic.twitter.com/L1G48tQGqi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

10:21 - A Tottenham szeretné a támadójátékát is megerősíteni, erre pedig az EKL döntőben is gólt szerző Jarrod Bowent nézték ki a West Ham-ből.

10:15 - ACorriere dello Sport szerint a Napoli eldöntötte, hogy 150 millió euró alatt nem adják el Victor Osimhent. Ezzel roppant nehéz helyzetbe kerültek a csatár után ácsingózó klubok.

Dal #Psg al #Chelsea, asta per #Osimhen. #ADL tiene duro e il prezzo minimo è di 150 milioni di euro, intanto incontra il procuratore per il rinnovo del contratto: parti lontane, il #Napoli non vuole andare oltre i 6 milioni a stagione (#IlMattino) pic.twitter.com/7Gq565Zzj1 — Giovanni Capuano (@capuanogio) June 24, 2023

10:12 - A Spurs figyeli a Juventus védőjét, Gleison Bremert. Az angolok meg akarják erősíteni a védelmüket, hiszen a tavalyi szezonban irreálisan sok gólt kaptak.

9:39 - Nicolas Jackson átigazolása a Chelsea-hez gyakorlatilag lezárult. A játékos ma orvosin esik át, majd a szerződése is aláírásra kerül. 37 millióért csatlakozik, hosszútávú elköteleződés keretében.

Main part of medical tests for Nicolas Jackson will take place today; Chelsea are finally checking contracts with Villarreal for €37m deal. #CFC



Deal completed on Friday and now set to be signed as Jackson will be unveiled as new signing soon on very long term contract. pic.twitter.com/1aTBOTpfzG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

9:32 - Az Inter De Vrij, a Juventus pedig Adrien Rabiot szerződéshosszabbítását véglegesítheti a napokban, informált Fabrizio Romano.

9:20 - Tovább folyik a harc Declan Rice-ért. A West Ham veri fel a játékos árát, az Arsenal pedig kilátástalan licitháborúba kezdett a Manchester City-vel. Kiváncsian várjuk a végeredményt.

Arsenal have confirmed to West Ham their plan to submit one more bid for Declan Rice — after £75m plus £15m rejected. #AFC



Understand Manchester City are also preparing their official bid — plan has not changed. #MCFC



Structure of deal/payment terms, key for West Ham. pic.twitter.com/kmOhlkNXfv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

9:12 - Hétvégén lezárul Kalidou Koulibaly átigazolása is. A többre hivatott védő kapcsán teljes az egyezség, a célállomás pedig az Al Hilal.

Understand Chelsea and Al Hilal have approved all contracts for the transfer of Kalidou Koulibaly to Saudi side. #CFC #AlHilal



Koulibaly will complete medicals, sign the contract and then be unveiled this weekend as new Al Hilal player.



Done deal, here we go confirmed. pic.twitter.com/NsDGGgPUtp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

9:00 - Teljes a megállapodás, Marcus Thuram az Inter játékosa lesz. Ingyen érkezik, évi 6-6,5 millió eurót fog keresni.

Inter have reached full verbal agreement to sign Marcus Thuram, here we go! Deal in place for salary around €6/6.5m net per season plus signing fee. #Inter



Inter are working to get contracts now prepared and then signed during the weekend. PSG, Leipzig, Milan rejected. pic.twitter.com/1U7bs5tOXV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023

08:23 - Busquets a szaúdi klubok helyett az Inter Miamit választotta, így újra csapattársak lesznek Messivel. A szerződés már aláírásra került, a spanyol játékos ingyen kerül az MLS-be.

Sergio Busquets joins Inter Miami as a free agent, deal signed and completed #InterMiamiCF



Agreement completed and unveiled for Busquets to play together with Messi.



Saudi clubs rejected as he wanted to try an experience in MLS… and re-join Leo. pic.twitter.com/eoH4PmvJZV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023

00:11 - Edson Alvarez és a Dortmund a megegyezés küszöbén. A tervezet szerint 2028-ig szólna a szerződés, a véglegesítés a jövőhétre várható.

EXCL: Borussia Dortmund are on the verge of reaching full agreement with Edson Álvarez on personal terms. #BVB



Contract will be valid until June 2028, it’s almost done on player side.



Dortmund will negotiate with Ajax next week and hope to get deal done in 7 days. pic.twitter.com/J2kchmD58f

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023

