Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 10-én:

19:07 - Szóbeli megegyezés született Youri Tielemans és az Aston Villa közt. A korábban nagycsapatok által is csábított belga négy évre ír alá Unai Emery csapatához.

Aston Villa are closing in on deal to sign Youri Tielemans, as first called today by @David_Ornstein. Verbal agreement in place #AVFC



Understand Unai Emery called Youri in the last few days to accelerate talks — 4 year deal agreed, waiting on final details to get it done. pic.twitter.com/x1uaqvrGoJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2023

19:02 - Hivatalos: Orkun Kökcü a Benfica rekordigazolása! A török játékosért 30 milliót fizettek a Feyenoordnak, 25%-os elengedési záradékkal.

Official, confirmed: Orkun Kökçü joins Benfica on record club deal worth €30m plus 25% sell on clause. #Benfica pic.twitter.com/kvcANWm0Ee — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2023

18:22 - A Real Madridnél közellenségnek számító Alex Baenát figyeli a Barcelona, állítja Reshad Raman.

17:35 - Mégis maradhat Brentfordban David Raya. A spanyol kapust a Manchester United és a Tottenham is csábította, de a hírek szerint mindkét klub sokallja a Brentford által kért 45 milliós átigazolási díjat.

16:52 - Nicolas Otamendi meghosszabbította szerződését, így 2025-ig marad a Benficánál, számolt be a Marca.

16:50 - Mike Maignan a Chelsea célpontja, hogy megerősítsék a kapusposztot. A Milan kapusáért nagy az érdeklődés a piacon, de konkrétumok egyelőre nincsenek.

16:49 - A PSG teljes haderővel igyekszik megszerezni Lucas Hernandezt a Bayernből. A védőnek ötéves szerződést és csillagászati fizetést kínálnak. A bajorok nem szeretnék eladni a franciát és arról győzködik, hogy inkább velük hosszabbítson.

16:45 - Az AS Roma szívesen kölcsönvenné Gianluca Scamaccát a West Hamből, számolt be a Sky. A 24 éves csatár az AC Milan figyelmét is felkeltette, holott sérülése miatt január óta nem lépett pályára.

16:08 - Xavi Simons a körülményekhez köti a visszatérését a PSG-hez. A franciáknak opciója van a támadóra, a döntés viszont az övé. Egyelőre mindenkit türelemre int, hiszen még nem ült le a PSV képviselőivel sem egyeztetni.

EXCL — Xavi Simons on future: “Clearly a lot has changed now. I haven’t met or spoken to the new manager yet. I will speak to him and sit with PSV, then decide my future”.



“I’m aware of PSG clause to bring me back — but as far as I’m aware they also don’t have a manager yet”. pic.twitter.com/TkUqiPzDMB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2023

16:06 - Raphael Guerreiro hétfőn írja alá szerződését a Bayern Münchennel. A Dortmundtól ingyen távozó védő hároméves szerződést kap a bajoroknál.

16:04 - Hivatalos: A Real Madrid új szerződést kötött Brahim Diazzal, aki több szezon kölcsönjáték után végre az első keretben bizonyíthat. Ancelottit meggyőzte a Milannál látott teljesítménye, ezért megadja neki az esélyt.

Official, confirmed: Brahim Diaz returns to Real Madrid and signs new deal valid until June 2027. #RealMadrid



Brahim will be part of the first team next season. pic.twitter.com/RvnDdIdG3n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2023

16:03 - A szaúdiak újrabb célpontja Joao Moutinho. A veterán portugálnak Európából is vannak ajánlatai, Romano szerint pár napon belül döntésre jut.

16:02 - A Manchester City terve, hogy eladják Joao Cancelót. A portugál visszatér a Bayerntől, akik nem tartanak rá igényt. Az Arsenal és a Barcelona a legkomolyabb kérők.

Understand Manchester City are ready to sell João Cancelo this summer. He will return from Bayern, €70m buy option won’t be triggered. #MCFC



Arsenal appreciate Cancelo, he’s one of the names in the list #AFC



Barça have genuine interest since January but… depends on FFP. pic.twitter.com/xzeHi171Ds — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2023

Borítókép: Sport365