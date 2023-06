Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 24-én:

10:21 - A Tottenham szeretné a támadójátékát is megerősíteni, erre pedig az EKL döntőben is gólt szerző Jarrod Bowent nézték ki a West Ham-ből.

10:15 - ACorriere dello Sport szerint a Napoli eldöntötte, hogy 150 millió euró alatt nem adják el Victor Osimhent. Ezzel roppant nehéz helyzetbe kerültek a csatár után ácsingózó klubok.

Dal #Psg al #Chelsea, asta per #Osimhen. #ADL tiene duro e il prezzo minimo è di 150 milioni di euro, intanto incontra il procuratore per il rinnovo del contratto: parti lontane, il #Napoli non vuole andare oltre i 6 milioni a stagione (#IlMattino) pic.twitter.com/7Gq565Zzj1 — Giovanni Capuano (@capuanogio) June 24, 2023

10:12 - A Spurs figyeli a Juventus védőjét, Gleison Bremert. Az angolok meg akarják erősíteni a védelmüket, hiszen a tavalyi szezonban irreálisan sok gólt kaptak.

9:39 - Nicolas Jackson átigazolása a Chelsea-hez gyakorlatilag lezárult. A játékos ma orvosin esik át, majd a szerződése is aláírásra kerül. 37 millióért csatlakozik, hosszútávú elköteleződés keretében.

Main part of medical tests for Nicolas Jackson will take place today; Chelsea are finally checking contracts with Villarreal for €37m deal. #CFC



Deal completed on Friday and now set to be signed as Jackson will be unveiled as new signing soon on very long term contract. pic.twitter.com/1aTBOTpfzG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

9:32 - Az Inter De Vrij, a Juventus pedig Adrien Rabiot szerződéshosszabbítását véglegesítheti a napokban, informált Fabrizio Romano.

9:20 - Tovább folyik a harc Declan Rice-ért. A West Ham veri fel a játékos árát, az Arsenal pedig kilátástalan licitháborúba kezdett a Manchester City-vel. Kiváncsian várjuk a végeredményt.

Arsenal have confirmed to West Ham their plan to submit one more bid for Declan Rice — after £75m plus £15m rejected. #AFC



Understand Manchester City are also preparing their official bid — plan has not changed. #MCFC



Structure of deal/payment terms, key for West Ham. pic.twitter.com/kmOhlkNXfv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

9:12 - Hétvégén lezárul Kalidou Koulibaly átigazolása is. A többre hivatott védő kapcsán teljes az egyezség, a célállomás pedig az Al Hilal.

Understand Chelsea and Al Hilal have approved all contracts for the transfer of Kalidou Koulibaly to Saudi side. #CFC #AlHilal



Koulibaly will complete medicals, sign the contract and then be unveiled this weekend as new Al Hilal player.



Done deal, here we go confirmed. pic.twitter.com/NsDGGgPUtp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

9:00 - Teljes a megállapodás, Marcus Thuram az Inter játékosa lesz. Ingyen érkezik, évi 6-6,5 millió eurót fog keresni.

Inter have reached full verbal agreement to sign Marcus Thuram, here we go! Deal in place for salary around €6/6.5m net per season plus signing fee. #Inter



Inter are working to get contracts now prepared and then signed during the weekend. PSG, Leipzig, Milan rejected. pic.twitter.com/1U7bs5tOXV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023

08:23 - Busquets a szaúdi klubok helyett az Inter Miamit választotta, így újra csapattársak lesznek Messivel. A szerződés már aláírásra került, a spanyol játékos ingyen kerül az MLS-be.

Sergio Busquets joins Inter Miami as a free agent, deal signed and completed #InterMiamiCF



Agreement completed and unveiled for Busquets to play together with Messi.



Saudi clubs rejected as he wanted to try an experience in MLS… and re-join Leo. pic.twitter.com/eoH4PmvJZV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023

00:11 - Edson Alvarez és a Dortmund a megegyezés küszöbén. A tervezet szerint 2028-ig szólna a szerződés, a véglegesítés a jövőhétre várható.

EXCL: Borussia Dortmund are on the verge of reaching full agreement with Edson Álvarez on personal terms. #BVB



Contract will be valid until June 2028, it’s almost done on player side.



Dortmund will negotiate with Ajax next week and hope to get deal done in 7 days. pic.twitter.com/J2kchmD58f

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023

Borítókép: Sport365