Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 8-án:



14:30 - Perro Schuurs személyében holland védőt készül venni a Liverpool. A 30 millió eurós ajánlatukat azonban a Torino nem fogadta el.



14:23 - Romelu Lukaku iránt a Juventus is érdeklődik. A Chelsea belga támadója kölcsönben az Internél töltötte az előző szezont, akik szintén szeretnék végleg megszerezni.



13:39 - A Chelsea eladta Christian Pulisicet, akiért 22 millió eurót fizetett a Milan.



12:55 - Onana pótlására két kapust is kinézett az Inter. Az egyikük Hugo Lloris, a Tottenham 36 éves portása, a másik egy fiatal ukrán kapuvédő, Anatoly Trubin.



11:45 - Andre Onana kész Manchesterbe szerződni. Az Inter kameruni kapusa Amsterdamban találkozott a MU elöljáróival, mindenben megegyeztek.



10:22 - Marad a nápolyi kapitány. Giovanni Di Lorenzo négy vagy öt éves szerződést köt a címvédővel. A védő 2019 óta erősíti a dél-olasz gárdát.



9:54 - Kyle Walker döntéshelyzetben. A Manchester City ugyan ajánlott neki új szerződést, de elképzelhető, hogy útja Münchenbe vezet.



9:32 - Harry Kane útja Londonba vezethet? A Chelsea újdonsült vezetőedzőjével, Mauricio Pochettinoval remek viszonyban van az angol támadó, nem véletlen, hogy a tréner szívesen látná csapatában. Kane szerződése jövő nyáron jár le.



9:03 - Brit lapértesülések szerint Kylian Mbappé a szigetországi klubok közül az Arsenalt preferálná. Klubja mindent megelőzne, hogy ingyenesen távozhasson, az angol média szerint az előző szezon ezüstérmese reális opció lehet.



8:35 - Francesco Acerbi immáron véglegesen az Interé. A milnói csapat megvásárolta a veterán védő játékjogát, aki korábban csak kölcsönben erősítette őket.



8:23 - Négy játékosára sem számít Erik ten Hag. A manchesteriek az elkövetkezendő 1-2 hétben eladják Maguire-t, Sanchót, McTominay-t és Fredet is.

