Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 17-én:

12:47 - A Chelsea eldöntötte, hogy hivatalos ajánlatot tesz a Brighton középpályásáért, Moises Caicedo-ért. A játékos részéről nem lenne akadály a transzfer előtt.

Chelsea have decided to submit official proposal for Moisés Caicedo next week. Direct talks will take place with Brighton in order to get it done. #CFC



The agreement on personal terms is at very advanced stages since yesterday, almost done. pic.twitter.com/hFE929HdhD