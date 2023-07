Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 8-án:



17:45 - Az Arsenal 20 millió euróért megvásárolja a Real Valladoid (a legendás Ronaldo tulajdonában lévő együttes) húsz éves védőjét, Iván Fresnedát.



17:10 - A korábbi horvát szövetségi kapitány, Slaven Bilic a szaúdiaknál vállalt munkát, az Al Fateh vezetőedzője lett.



16:44 - De Gea búcsút intett a Manchester Unitednek, a kapussal nem hosszabbítottak:





16:30 - 50 millió euróért vásárolja meg Kim Min-jaet a Bayern München, a felek mindenben megállapodtak.

Understand FC Bayern have already triggered the release clause for Kim Min jae yesterday — Napoli receive around €50m taxes included. ???????????????? #FCBayern



Just waiting on clubs to check and sign all the documents then it will be official.



Medical done, here we go confirmed ✔️ pic.twitter.com/cMGSZA9xkR