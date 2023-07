A Liverpool Szoboszlai és Mac Allister érkezésével (illetve Lavia esetleges átigazolásával) idén nyáron megreformálja a középpályát.



Klopp szájából régóta hallani, hogy szükség van erre a lépésre, most pedig meg is tették a klubnál. A keret azonban nem duzzasztható örökké, így az érkezők azt is előrejelzik, hogy lesznek távozók is.

A Marca most arról számolt be, hogy a Liverpool egészen idáig bizonytalan volt Thiago Alcantara sorsa miatt, Szoboszlai érkezésével azonban úgy érzik, lezárhatják azt a fejezetet.

A 32 éves BL-győztes középpályásnak jövőre járna le a szerződése, a klub azonban nem akarja ingyen elengedni, ezért még idén eladnák.

A spanyol a Bayerntől érkezett Liverpoolba 24 millió körüli összegért cserébe.

Azt gondolnánk, hogy ennyit biztosan nem kapnak érte, de a hírek szerint az MLS-ből és a szaúdiak felől is van érdeklődés a játékos iránt, ez pedig akár egy a piaci árnál magasabb átigazolási díjat is előrevetíthet.

Liverpool to accept a suitable offer for Thiago Alcantarahttps://t.co/skdzlnVv8M — Jaun News Usa (@jaunnewsusa) July 6, 2023

Fotó: Getty Images