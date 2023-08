Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 23-án, szerdán:

08:15 - A PSG jóváhagyta Noah Lemina kölcsönbe igazolását az olasz másodosztályú Sampdoriához; nem tartalmaz vételi opciós záradékot. Az üzletet ma véglegesítik a két klub között.

08:09 - A Bayern München megegyezett a Maccabi Tel Avivval Daniel Peretz szerződtetéséről. 5 millió eurós fix összeg plusz járulékok - az üzlet megköttetett. Kulcsfontosságú mérkőzés következik a Maccabi ellen... aztán utazás. A hét végén orvosi vizsgálaton fog részt venni. A Bayern 2028-ig szóló szerződést kötött Peretzzel.

08:05 - Az Al Ahli a legutóbbi hírek ellenére sem kezdett tárgyalásokat Marco Verratti szerződtetéséről. Sem a Paris Saint-Germainnel, sem Verratti táborával nem tárgyaltak. Egyetlen szaúdi klub, az Al Hilal tárgyal Marco Verrattival. Személyes feltételekről egy hónapja állapodtak meg.

08:00 - Raphael Varane az érdeklődők ellenére soha nem állt közvetlen kapcsolatban szaúdi klubokkal - és nem érdekli semmilyen mozgás idén nyáron. A Manchester United is úgy véli, Varane kulcsfontosságú játékos, aki nem elérhető a piacon.

00:04 - Az Eintracht Frankfurt még semmilyen hivatalos ajánlatot nem kapott Randal Kolo Muaniért, hiába egyeztek meg vele a személyes feltételekben. Nem lesz egyszerű az ügylet, ugyanis a PSG 65 millió körüli várható ajánlatához képest a németek 100 milliót akarnak a támadóért és nem nyitottak arra sem, hogy más játékosokat vonjon az ügyletbe a PSG.

Eintracht Frankfurt has not yet received a new offer for Randal Kolo Muani #SGE not willing to agree the offer of around €65m all-in!



@Eintracht still wants to get the €100m and is not interested in a possible swap deal with #Ekitike.



Kolo Muani, still keen to join… pic.twitter.com/4ZaiNR8oJ8