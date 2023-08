Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac közelít a záráshoz, lássuk mi történik augusztus 30-án, szerdán:

21:28 - A Frosinone megegyezett a Real Madriddal Reinier kölcsönvételéről. A támadó középpályás vételi opció nélkül érkezik, jövőre visszakerül a királyiakhoz.

Frosinone have reached an agreement with Real Madrid for Reinier, here we go! Loan deal valid until June 2024.



???????? No buy option clause included, he’ll be back to Real in June. pic.twitter.com/tLIwfEsLQ1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

21:22 - Az Inter is érdeklődik a Spurs játékosa, Tanguy Ndombele iránt. A francia középpályást kölcsönbe hoznák el, a tárgyalások viszont még a kezdeti fázisban vannak.

Inter have just asked Tottenham for the conditions of Tanguy Ndombele loan deal for the final 48h. ????????



Up to Inter whether they decide to proceed or not, interest is there as @GuarroPas called.



Ndombele is not the only option on the list.



Deal with Genoa 100% collapsed. pic.twitter.com/Ikc040tINA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

21:19 - Bradley Barcola a PSG-hez igazol! A francia játékosért 45+5 millió eurót fizetnek a Lyonnak.

Bradley Barcola to PSG, here we go! Top French talent will travel to Paris tonight as Olympique Lyon accept €45m plus €5m add-ons and sell on clause



Barcola will travel to Paris later tonight, medical on Thursday.



Luis Campos wanted him since June — deal now done. pic.twitter.com/K1WW9yvUiH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

20:41 - Az olasz bajokságban szereplő Frosinone érdeklődik a Real Madrid támadójáért, Reinierért. Kölcsönbe hoznák el a brazilt, vételi opció nélkül.

Serie A side Frosinone have asked Real Madrid for Reinier on loan deal



Negotiations will take place in order to discuss potential loan, per @SkySport.



No buy option would be included. Straight loan until June. pic.twitter.com/lnqYCanke5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

20:33 - A Manchester City hamarosan lezárja Jamal Baptise átigazolását a West Hamtől. A 2003-as születésű védő ingyen érkezik és egyből kölcsön is adják a Lommelnek.

Manchester City set to complete Jamal Baptiste deal as revealed yesterday — it’s done for 2003 CB who joins on free transfer from West Ham. #MCFC



Understand City will sign Baptiste and then loan him out to Belgian City Group side Lommel.



Busy summer for City Academy. pic.twitter.com/qWtD9H5AbB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

20:14 - Luis Alberto meghosszabbította szerződését a Lazióval. Voltak megkeresései a Közel-Keletről, de ő marad Európában.

20:07 - Verratti közel áll ahhoz, hogy az Al Arabi játékosa legyen. A klubok közel az egyezséghez, a játékossal pedig az utolsó részleteket tárgyalják.

Understand Al Arabi are on the verge of reaching an agreement with PSG for Marco Verratti! #AlArabi



Negotiations at very advanced stages between the two clubs.



There are details left to be clarified on Verratti’s contract, so still some work to do on player side. pic.twitter.com/0SDy1ZQwAT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

19:46 - Messi után megkapta a 10-es mezt is, most mégis távozhat, lehajtott fejjel.

19:36 - Cole Palmer a Chelsea játékosa lesz! A felek gyorsan lezavarták a transzfert, a londoni klub 40+5 millió fontot fizet a City-nek.

Cole Palmer to Chelsea, here we go! Agreement in principle reached with Manchester City on £40m deal plus £5m add-ons #CFC



Exclusive news revealed earlier today then quick resolution between clubs and green light from Palmer.



Medical tests to be booked soon. pic.twitter.com/7SvIqgYyKL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

19:25 - Benjamin Pavard aláírta szerződését az Interrel, ezzel hivatalossá vált 2028-ig tartó átigazolása az olaszokhoz.

19:19 - A Liverpool felvette a kapcsolatot a Bayern Münchennel Ryan Gravenberch átigazolása kapcsán. A játékos nyitott lenne a transzferre.

Liverpool have approached Bayern for Ryan Gravenberch today, as reported by @David_Ornstein.



Contacts between Gravenberch’s camp and #LFC reported 10 days ago — he’s open to joining Liverpool.



No formal bid as deal depends on Bayern: no decision yet on Gravenberch. pic.twitter.com/4k4MSTBccn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

19:12 - Hivatalos: Folarin Balogun a Monaco játékosa. A francia klub bejelentette az Arsenaltól érkező támadót, akiért 30 millió eurót fizettek.

Official, confirmed. Folarin Balogun has joined AS Monaco on deal in excess of €40m package, €30m plus significant add-ons structure



Arsenal will have sell-on clause, it was always crucial point in negotiations.



It will be bit less than 20%. #AFC pic.twitter.com/Smbg2cIrQL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

18:59 - Cole Palmer igent mondott a Chelsea-nek. A fiatal játékos kész arra, hogy új fejezetet kezdjen a karrierjében. A klubok egyezkednek, a City 45 millió fontot szeretne a középpályásért.

Cole Palmer said yes to Chelsea move. He’d be ready to try new chapter — up to the clubs now. #CFC



Negotiations with Man City continue as Chelsea are working on solutions. Fee has to be around £45m to get it done.



Cole’s the top target for Chelsea, as revealed. pic.twitter.com/jwXxqnir8r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

18:57 - A Tottenham és a Barcelona tárgyalásokat folytatnak Ansu Fati klubváltása kapcsán. A 10-es mez birtokosa közelebb a távozáshoz, mint valaha. A Spurs-ön kívül más klubok is érdeklődnek iránta a Premier League-ből.

Contacts between Tottenham and Barça for Ansu Fati continue. Spurs working on Brennan Johnson deal — waiting for the final decision. #THFC



Ansu Fati, loan move. Brennan Johnson has to be permanent. Tottenham have to decide in 24h. https://t.co/htiAhY2BdL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

18:52 - A Lyon bejelentette a Bissau-Guineai játékos, Mama Baldé szerződtetését.

???????????????? ????????????????????́ ???????????? ????????????????????????????????



L’attaquant Bissau-Guinéen aux 12 buts marqués la saison dernière nous rejoint pour apporter sa percussion et sa technique ????????



Bienvenue Mama — Olympique Lyonnais (@OL) August 30, 2023

18:50 - A Manchester United egy kölcsönajánlattal próbálkozott Sofyan Amrabatért, ezt azonban a Fiorentina azonnal elutasította. Az olaszok 35 millió eurót kérnek a marokkóiért.

18:48 - A Feyenoord megegyezett a Manchester City-vel Mikki van Sas átigazolása kapcsán. A kapus 2026-ig ír alá, az angolok eladási záradékot is tettek a szerződésbe.

Understand Feyenoord have reached an agreement with Man City for Mikki van Sas — here we go #Feyenoord



Permanent transfer agreed, City will include sell-on clause into the deal.



Medical booked on Friday. Contract until June 2026. pic.twitter.com/5Adkspi8ek — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

18:46 - Egy igazán durva pletyka kezdett terjedni az interneten, mégpedig hogy a Real Madrid indít egy utolsó offenzívát Mbapéért.

18:14 - Ivan Fresneda hivatalosan is a Sporting játékosa, 2028-ig írt alá. A tehetségért 9 millió eurót, plusz 3 millió bónuszt fizet a portugál klub a Valladolidnak.

Official, confirmed. Iván Fresneda signs until June 2028 as new Sporting player, it’s sealed



€9m, €3m add-ons and 10% sell on clause for Valladolid. pic.twitter.com/2Dq6mgwSQj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:52 - Guendouzi bemutatásra került, mint a Lazio legújabb játékosa.

Mattéo Guendouzi completes medical tests as new Lazio player. pic.twitter.com/8zt1kM1diq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:48 - A Genoa nem tudott egyezségre jutni a Spurssel, így kiléptek a Tanguy Ndombele kegyeiért folyó tárgyalásokból.

Genoa are set to leave negotiations for Tanguy Ndombele — no agreement on player side and Genoa are not willing to wait until #DeadlineDay.



Deal on the verge of collapsing despite agreeing on loan fee with Tottenham. pic.twitter.com/vfKCLLi4yq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:41 - A PSG újabb ajánlatot tett a Lyonnak Bradley Barcoláért. 45 millió euró, plusz 10 % eladási záradék.

Paris Saint-Germain have presented new bid for Bradley Barcola, as called by Le Parisien. More to follow. #PSG pic.twitter.com/q9roJeL3DJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:37 - A szerződés aláírásra került a Chelsea és a Roma között. Lukaku is aláírt, így hivatalossá vált a transzfer.

Documents signed between AS Roma and Chelsea for Romelu Lukaku deal — player signed too. Done, official. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:35 - Victor Kristiansen csatlakozik a Bolognához a Leicestertől. Kölcsön, plusz vételi opcióval érkezik, hivatalos.

Victor Kristiansen joins Bologna from Leicester, as reported — loan plus buy option clause and future four year contract #SerieA #LCFC pic.twitter.com/XYKgsnZpC8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:20 - Játékost cserél a Nottingham és a Bologna. Nico Dominguez az angolokhoz, míg Remo Freuler az olaszokhoz kerül.

Nico Dominguez to Nottingham Forest, Remo Freuler to Bologna. Deal set to be completed. #NFFC pic.twitter.com/oVHtPvQwxr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:11 - Kenan Yildiz aláírta új, 2027-ig szóló szerződését a Juventussal.

Kenan Yildiz signs new deal at Juve until June 2027, agreement reached as called and revealed yesterday. #Juve https://t.co/re04VThdna pic.twitter.com/aS38nutnF1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

16:21 - Matteo Guendouzi ma átesik az orvosin a Laziónál. Az olaszok 1 milliót fizetnek a kölcsönért, majd 12 milliós opciójuk lesz a végleges megvásárlásra.

15:54 - Matheus Nunes a Manchester City játékosa lesz! A Wolves elfogadta kékek ajánlatát, már csak az utolsó simítások történnek.

Matheus Nunes to Man City, here we go! Verbal agreement reached with Wolves, Matheus already on his way #MCFC



Understand Tommy Doyle will join Wolves on £5m deal plus 50% sell on clause.



Final checks ongoing on payment terms and installments… then it will be signed. pic.twitter.com/IhMBqaL4Ws — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

15:33 - Cole Palmerről tárgyal a Manchester City és a Chelsea. A City 45 millió fontot kérne érte, amennyiben a londoni kékek megadják ezt, a játékos nyitott lenne a klubváltásra.

Negotiations between Chelsea and Man City for Cole Palmer are ongoing. Told City want fee in the region of £45m to advance in discussions #CFC



Chelsea had contacts on player side as Palmer would be open to joining them after initial contacts — exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/M8ep2td8Xm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

15:15 - Clement Lenglet el fogja hagyni a Barcát és az Aston Villa kölcsönjátékosa lesz a szezonban.

Clement Lenglet to Aston Villa, here we go! Agreement reached on loan deal as Lenglet will travel later today #AVFC



Negotiations revealed yesterday now set to be sealed, waiting for documents to be signed. Player already agreed. pic.twitter.com/mcvClghH4O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

15:00 - Mbappé édesapja jelen volt a PSG edzőtáborában

Mivel Kylian Mbappé jövője a tét, és már csak három nap van hátra az átigazolási időszakból, hogy hivatalosan is kiderüljön, mi lesz, Wilfried Mbappé jelen volt Poissyban a párizsiak edzésének végén.

Wilfried Mbappé était présent à la sortie de l’entraînement au Campus PSG ce midi pic.twitter.com/Onu3KBjedk — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 30, 2023

14:10 - Ianis Hagi, az Alavés új játékosa

Gica Hagi fiát mutatták be az Alavés új játékosaként. A román középpályás, aki a skót Rangerstől érkezik kölcsönbe, és a 10-es számú mezt fogja viselni, kifejtette, hogy "megtiszteltetés" a Hagi nevet viselni.

13:30 - Az Al Shabab június óta kitartó a Yannick Ferreira Carrasco-üzlet mellett, de az Atlético Madrid még mindig vár a hivatalos ajánlatra. Az Atléticónak nem áll szándékában elfogadni semmilyen késői ajánlatot. Carrasco már megegyezett az Al Shababbal.

13:10 - Ansu Fati a Sevillához?

Úgy tűnik, Ansu Fati meggondolta magát, és már nem akar a Barcelonánál maradni. A játékos több klubbal is tárgyalásban áll a távozásáról a piacon hátralévő néhány napban, de egy új csapat is megjelent a színen.

Ahogy arról a JijantesFC beszámolt, édesapja, Bori Fati szeretné, ha fia kölcsönbe a Sevillához kerülne.

12:30 - Lenglet távozása küszöbön áll

Lenglet jövője lehet a következő lépés, amit a Barcelona bejelenthet a nyári átigazolási időszakban. Az Aston Villa jelenleg a legesélyesebb csapat arra, hogy megszerezze a védő szolgálatait.

Az elmúlt szezonban a Tottenhamnél szerepelt kölcsönben, és bár volt egy fontos ajánlata Szaúd-Arábiából, mindig is az volt a szándéka, hogy Európában folytassa pályafutását.

12:20 - Ansu Fati meggondolta magát: tárgyal a Tottenhammel

Ansu Fati meggondolta magát. Nem akar tovább a Barcelonánál maradni, és a piac utolsó három napján több klubbal is tárgyalásokat folytat távozásáról. A tárgyalások tulajdonképpen előrehaladott állapotban vannak a Tottenhammel, de nem ők az egyetlen klub, amely érdeklődik iránta. Minden fél szándéka az, hogy a távozása kölcsönbe történjen.

12:09 - Sergio Ramos a pletykák szerint úton van a Romához

Már csak néhány nap van hátra az átigazolási időszak zárásáig, és a La Gazzetta szerint egyre erősödnek a pletykák, miszerint Ramos a Mourinho által irányított Romához igazolhat. Bár jelzik, hogy a klub tagadja, az igazság az, hogy Lukaku után semmi sem tűnik lehetetlennek.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Sergio Ramos továbbra is csapat nélkül van, és a MARCA szerint a török Galatasaray komoly opció számára.

12:00 - Annak ellenére, hogy ismét az OM-nél edzett, Mattéo Guendouzi a következő órákban Rómába utazik, hogy a Lazio játékosa legyen. Megszületett a megállapodás a klubok és a játékos között is, Guendouzi a várakozásoknak megfelelően csatlakozik a Lazióhoz.

11:20 - Az Eintracht hivatalosan is megerősítette Randal Kolo Muani döntését, miszerint ma nem edz a csapattal. Nyilvánosan és privátban is azt szorgalmazza, hogy csatlakozni akar a PSG-hez. Egyes források szerint Kolo Muani már Párizsban van, nyomást szeretne gyakoroljni a Frankfurtra, hogy létrejöjjön az üzlet.

10:20 - A Girona ragaszkodik ahhoz, hogy szerződtesse Eric Garcíát a Barcelonától Santi Bueno helyére. Xavi szeretné megtartani Ericet, de a Girona erősen próbálkozik. Santi Bueno hamarosan Angliába utazik, hogy befejezze 10 millió eurót meghaladó átigazolását a Wolverhamptonhoz.

09:50 - Az Al Arabi nyomul, szerződtetni szeretnék Marco Verrattit. A tárgyalások már előrehaladott állapotban vannak a klubok részéről. Verratti hamarosan dönt a jövőjéről. Jelen állás szerint kiszáll a PSG projektjéből.

09:30 - A Genoa igyekszik meggyőzni Tanguy Ndombelét, és kölcsönbe szerződtetni a Tottenhamtől. A tárgyalások már előrehaladott állapotban vannak a klubok között. A Spurs péntekig szeretne megoldást találni Ndombele számára, de most már a játékoson múlik, hogy a Genoa mindent megtett-e érte.

08:50 - Bajnokok Ligája opció Sergio Ramos számára

Sergio Ramos továbbra is csapat nélkül áll, és a MARCA szerint a török Galatasaray komoly opció számára.

A spanyol vágya, hogy továbbra is magas európai szinten szerepeljen egy olyan bajnokságban, amely versenyképességet, jó fizetést, nagy tömeget, szervezettséget és szenvedélyt garantál számára.

08:20 - Ansu Fati hajlandó elhagyni az FC Barcelonát

Az 'El Partidazo de Cope' beszámolója szerint a Barcelona játékosa átgondolta és hajlandó lenne elhagyni a klubot. Olyan nagy csapatoktól van ajánlata, mint a Chelsea és a Tottenham, és 75%-os esélye van a távozásra. Bori Fati és Jorge Mendes között már volt egy találkozó Sevillában.

08:09 - A Barca a következő 48 órában aktiválja a "Joao Félix-műveletet."

A Barcelona belső vizsgálatot tart, hogy megértsék, meg tudják-e valósítani, és ha igen, akkor hogyan a pénzügyi fair play betartása mellett. A klub mindent megpróbál, hiszen Joao akarja a váltást, és Joan Laporta elnök is nagyon szeretné Félixet leigazolni. Joao a végsőkig vár a Barcára, és csak akkor gondolkodna más klubokon vagy Szaúd-Arábián, ha az FCB kiszállna a versenyből.

08:00 - Az AC Milan a várakozásoknak megfelelően ajánlatot tett Mehdi Taremiért. 15 millió eurós csomag kedvező fizetési feltételekkel - már az FC Portón a sor.

00:00 - "Köszönöm Eintracht, de hadd csatlakozzak a Paris Saint-Germainhez" - mondja Kolo Muani. Miután a PSG és az Eintracht között a klubrekord ajánlat ellenére megrekedtek a tárgyalások, Kolo Muani azt kéri, hogy engedjék el.

"Sokkal tartozom az Eintrachtnak. A szívembe zártam a szurkolókat, mindig rendkívül profi módon viselkedtem. Nem titok, hogy a Paris Saint-Germain rekord ajánlatot tett értem, ez egy nagy lehetőség az életemben. Szeretnék a PSG-hez csatlakozni, és erről tájékoztattam az illetékeseket is, remélem, hogy az Eintracht beleegyezik."

Borítókép: Sport365