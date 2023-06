Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 21-én:

9:50 - Kapust keres a Tottenham. A Brentford hálóőrével, David Ray-vel megegyeztek, már csak a klubbal kellene dűlőre jutni, ők viszont 45 millió euró alatt nem adnák.

9:45 - Edouard Mendy elhagyja a Chelsea együttesét és csatlakozik a szaúdi Al Ahli csapatához, a felek a váltásról szóban már megegyeztek.

9:25 - Jövés-menés Rómában: Érkezhet Diego Llorente a Leedstől, míg Justin Kluivert a Bournemouth együtteségez szerződhet, érte 9 és fél millió fontot kapnak a farkasok.

