Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 23-án, szerdán:

00:04 - Az Eintracht Frankfurt még semmilyen hivatalos ajánlatot nem kapott Randal Kolo Muaniért, hiába egyeztek meg vele a személyes feltételekben. Nem lesz egyszerű az ügylet, ugyanis a PSG 65 millió körüli várható ajánlatához képest a németek 100 milliót akarnak a támadóért és nem nyitottak arra sem, hogy más játékosokat vonjon az ügyletbe a PSG.

Eintracht Frankfurt has not yet received a new offer for Randal Kolo Muani #SGE not willing to agree the offer of around €65m all-in!



@Eintracht still wants to get the €100m and is not interested in a possible swap deal with #Ekitike.



Kolo Muani, still keen to join… pic.twitter.com/4ZaiNR8oJ8