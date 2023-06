Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 7-én:

16:20 - Egybehangzó spanyol sajtóértesülések szerint a Barcelona lemaradt Lionel Messiről! Az argentin nem tudott tovább várni a katalánokra, így közel áll ahhoz, hogy elfogadja az Inter Miami ajánlatát.

16:15 - Hivatalos: Tosin Kehindét leigazolta a Ferencváros. A 24 éves nigériai támadó a dán Randers gárdájától érkezik.

16:10 - Jude Bellingham a Real Madrid játékosa lesz! Teljes a megegyezés a Dortmunddal, akik 100 millió eurót kapnak garantálva, erre pedig rájönnek különböző bónuszok. Hatéves szerződés 2029 nyaráig.

Jude Bellingham to Real Madrid, here we go! Agreement in place with Borussia Dortmund. It’s done deal.



Fee: €100m plus add-ons.



Bellingham will sign six year deal valid until June 2029 agreed in April.



Medical tests already booked as Madrid wanted to get it done this week. pic.twitter.com/0HFT9CUs15 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023

14:17 - Soha nem volt veszélyben Massimiliano Allegri állása, így továbbra is ő marad az öreg hölgy vezetőedzője. A klub idénye elég hányattatot volt a pontlevonások körüli huzavona miatt, de még így is eljutott az Európa Liga elődöntőjéig, és a bajnokságban is meglett volna a BL indulás, ha nincs a bürokrácia kegyetlen világa.

Juventus GM Maurizio Scanavino: “We can confirm that Massimiliano Allegri has never been under discussion, his job was never at risk”.#Juventus



“We are sharing our long-term plan with Allegri, our relationship is strong”, he added to Sky Sport. pic.twitter.com/EIBqOtDaEq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023



14:03 - Megtette ötödik és egyben utolsó ajánlatát is a Manchester United tulajdonjogának száz százalékáért Jassim sejk a katari csoport képviseletében, akinek üzenete is egyértelmű: fogadd el, vagy felejtsük el a másikat.

Sheikh Jassim submitted a fifth bid to buy 100% of Manchester United. It’s an improved bid with clear indication: take it or leave it. #MUFC



There will be no more bids from Qatari group — after this Friday, Sheikh Jassim will no longer engage with the process. pic.twitter.com/yooZYUQsUC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023



13:41 - A Ferencváros korábbi edzője, Serhii Rebrov vette át az Ukrán Labdarúgó Válogatott irányítását, aki az egyesült arab emírségekből érkezik.

Serhii Rebrov officially became the head coach of the Ukrainian national football team



Earlier, he headed the football club Al Ain in the #UAE, winning the league championship and the league cup there. pic.twitter.com/3QJBgPy208 — KyivPost (@KyivPost) June 7, 2023



12:51 - A korábban rendszerint horribilis összegeket költő PSG most a másik utat járja és Milan Skriniar valamint Marco Asensio után Marcus Thuramot szerezné meg ingyen, akinek a Borussia Mönchengladbachnál fut ki a kontraktusa. Őt Luiz Ocampos szorgalmazza leginkább és a héten újra találkozhatnak a felek, hogy egyeztessenek.



12:27 - Mindössze 35 millió fontot fizet a Liverpool Alexis Mac Allisterért a Brightonnak, aki már az orvosin is túl van. Az összeg egyébként azért lehet ennyire alacsony, mert ez az ár volt rögzítve kivásárlási záradékként a sirályok immáron exjátékosánál. Hiába, Jude Bellinghamen túl is van élet, aki ennek több, mint háromszorosába kerülne most nyáron.

Liverpool have just signed Alexis Mac Allister for… £35m. #LFC



Reds have now triggered the clause to sign the midfielder after medical tests completed with Brighton’s permission.



Documents are being signed. Here we go confirmed. pic.twitter.com/9Mtd8f6aKT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023



12:09 - Távozik az RB Leipzig csapatától Gulácsi Péter posztriválisa, akit épp a magyar kapus sérülését követően vittek Lipcsébe. Mindössze háromszor kapott szerepet a pályán, igaz, így is Német kupa győztesnek mondhatja magát.

Ørjan Nyland will leave the club on 30th June 2023.



The 32-year-old joined in September 2022 following the injury to captain Péter Gulácsi. pic.twitter.com/SyxBPPadNu — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 7, 2023



11:49 - Jürgen Klopp állítólag zöld lámpát adott Marco Asensio érkezésére Liverpoolban, aki Fabrizio Romano szerint már orvosin is részt vett az Paris Saint-Germain-nél. A vörösök el is küldték az ajánlatukat, ám a franciák egy valamit tudnak ajánlani, amit az angolok nem: Bajnokok Ligája részvételt. Így bár az AS szerint valóban történt kapcsolatfelvétel a felek között, és a spanyol nagyszerű fogás lehetett volna, erről lemaradnak végül Kloppék. Mac Allisterről viszont 99%, hogy nem, a szurkolók jelenleg is ostromolják a klub közösségi felületeit, hogy jelentsék be a világbajnok középpályás érkezését.





10:51 - Olasz, francia és angol klubok is megkörnyékezték, számára mégis az Arsenal élvez prioritást. Reiss Nelson hosszútávon kötelezheti el magát az ágyúsokhoz, a megállapodásnak már az utolsó simításait végzik és 2027-ig szólhat.

Reiss Nelson was approached by Italian, French and English clubs but his priority has always been Arsenal: the agreement is imminent. #AFC



New long term deal, almost agreed two weeks ago — it’s about final details then Nelson will sign until June 2027 plus option included. pic.twitter.com/NYd6If1iKw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023



10:33 - Noha már korábban is erről szóltak a hírek, most hazájában is arról cikkeznek, hogy Luka Modric egy évvel hosszabbíthat a Real Madridnál



09:29 - A Manchester United október óta figyeli a Napoli hátvédjét, Kim Min-jae-t, akinek a kivásárlási záradék a szerződésében csak júliusban lép életbe. A vörös ördögöknek ő az egyik legfontosabb célpontja, ugyanakkor a Newcastle is informálva lett a dél-koreai fubtallista helyzetéről. A manchesterieknek B tervük is van, a francia piacon szintén kutakodnak.



08:39 - Houssem Aouar után az Eintracht Frankfurt francia légiósát is ingyen csábítaná Rómába José Mourinho, akinek öt éves megállapodást kínálnak.

AS Roma have offered five year deal to Evan N’Dicka to join on free transfer this summer — talks ongoing. #ASRoma



Houssem Aouar has already signed five year deal with Roma few days ago, first signing as free agent from OL. pic.twitter.com/cznIpXqAn2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023



08:23 - Több futballista is távozhat nyáron Manchesterből: Maguire esetében megegyeztek a felek abban, hogy jobb lesz külön, Weghorst nem marad a kölcsönt követően, Hendersont a Nottingham Forest hívja, míg Van de Beek játszani akar. Bailly és Telles sem szerepel a klub jövőbeni tervei között.

Manchester United plans to let players leave #MUFC



Maguire expected to leave, both sides agree;

Weghorst won’t stay — Everton and Spanish clubs keen;

Henderson to Forest advanced;

Van de Beek wants to play;

Bailly and Telles out.



https://t.co/WYoELP7AZy pic.twitter.com/4ASbxNYk0D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023





08:17 - Túl van az orvosi vizsgálatokon és készen áll arra, hogy ma aláírja szerződését Liverpoolban Alexis Mac Allister, ami 2028-ig érvényes majd.





08:04 - Ngolo Kanté távozhat a Chelsea-től, miután lejár a szerződése, és a szaúdi Al Ittihad-ba igazol. A 2025-ig szóló megállapodás évi 100 millió eurós bért kínál a francia világbajnoknak.

Meeting ongoing in London to get the contract SIGNED for N’Golo Kanté to become new Al Ittihad player on €100m per season deal until June 2025. #CFC



Saudi PIF delegation and Al Ittihad board are meeting with Kanté agents.



Here we go expected very soon. pic.twitter.com/afycYEPQDv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023



