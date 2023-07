Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 19-én:

13:11 - Luis Suarez az ESPN Brasil tudósítója szerint mindenre hajlandó azért, hogy újra Lionel Messivel futballozzon. A Gremio nem szeretné ennek érdekében felbontani a szerződését, az uruguayi azonban hajlandó lenne visszaadni a teljes Brazíliában kapott fizetését, és egy adott összeget a klubnak, ami 9 millió euró környéke lehet. David Beckham csapatában egyre több egykori Barca legenda futballozik, eddig az argentin klasszison túl Sergio Busquets és Jordi Alba került Miamiba.

12:33 - Nico González nincs ott a Barca amerikai túrájának keretében, Xavi pedig elmondta neki, hogy kevesebb játékidőre számíthat idén. A Porto örömmel segítő kezet nyújtana neki.

Nico González, not called up for Barça USA pre season tour. #FCB



Xavi told him that his game time would be limited this season.



Porto are favourites to sign Nico as talks already took place on player and club side, as reported yesterday. pic.twitter.com/J0BCiXMsjV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

12:10 - A szaúdi klubok továbrra sem tettek le Romelu Lukaku leigazolásáról, egy új ajánlaton dolgoznak, de továbbra is várniuk kell, mi történik a Juventusnál. Az Intert kikosarazó belgának egyértelmű célja Európában folytatni, de ha a zebrákkal kútba esik az üzlet, a közel-keleti klubok akcióba lendülhetnek.

Understand Saudi clubs keep pushing for Romelu Lukaku — working on new proposal but still waiting to see what’s gonna happen with Juventus.



Lukaku’s priority has always been to continue in Europe but Saudi side will insist again if Juve deal (priority) won’t happen. pic.twitter.com/wyppsVE06J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

12:00 - Carney Chukwuemeka maradni akar a Chelsea-nél és megmutatni, hogy segíteni tud a klubnak, de leül beszélgetni Pochettinóval, és eldöntik, mi a legjobb számára.

Carney Chukwuemeka on his future: “I want to stay and prove to everyone what I can do and help the club”. #CFC



“We'll sit down with Pochettino and so we will decide what's best for me”. pic.twitter.com/cq246IODRS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

11:50 - Pogba helyzete egyértelmű, legalábbis a Juventus sportigazgatója szerint. Bővebben itt:







11:31 - A Fulham 15 millió fontot ajánl az Ajax védőjéért, Calvin Bassey-ért, írja a Sky Sport. A hollandok tavaly igazolták a játékost a Rangersből közel 20 millió fontért, és a skótok a következő eladás árából is részesülnek 10%-ot. Bassey szerződése még négy évig érvényes.

11:11 - Benjamin Mendy a Lorientben folytatja pályafutását. A francia védő 2025 nyaráig írt alá szabadon igazolható játékosként azok után, hogy a bíróság felmentette az ellene felhozott erőszakkal kapcsolatos vádak alól. Mendy előtt így ott a lehetőség, hogy ismét felépítse karrierjét, és megmentse belőle azt, amit tud, 29 évesen.

Benjamin Mendy makes his return to football by signing as new Ligue1 side Lorient player, done deal



Mendy signs until June 2025 as new Lorient left back after he was found not guilty by Chester Crown Court. pic.twitter.com/9bkWiiQ4iZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

11:05 - Ethan Ampadu a Leeds United-nél folytatja a karrierjét, 7 millió fontot fizetnek érte, ami különböző bónuszokkal magasabbra is nőhet - a Chelsea nem mond le azonban végleg a walesi futballistáról, visszavásárlási záradék is szerepel a megállapodásban.

Official, confirmed. Ethan Ampadu joins Leeds United on £7m deal plus add-ons, Chelsea will have sell on clause.



Deal signed and sealed. pic.twitter.com/qNgrX4gC94 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

10:43 - A Tottenham mindenképp igazol egy középső védőt, Postecoglu pedig szeretné a lehető leghamarabb tető alá hozni az új szerzemény megszerzését.

Tottenham will sign new centre back, Postecoglou confirms: “Yes, we’ll do something there — it’s not a secret”



“I think that's definitely our intention, absolutely. We've been working on it for a while and we'll definitely try to get it done as quickly as possible”. pic.twitter.com/aYUmuO0oTL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023



10:35 - Erősít a Burnley, Zeki Amdouni a Baseltől érkezik. A 22 éves csatár 12 gólt lőtt a svájci bajnokságban, és hét góljával gólkirály lett a Konferencia Ligában is. A klubnál egy valamit biztosan kimakszoltak, mégpedig Zeki bemutatását a közösségi felületen.

10:33 - Matt Doherty szintén orvosira hivatalos egykori klubjához, a Wolverhamptonhoz, akiket a Spurs kedvéért hagyott ott még 2020-ban. Most az Atletico Madridnál járt le a kontraktusa, így ingyen tér vissza.

10:23 - Oriol Romeu visszatér Barcelonába 19 évvel azután, hogy a La Masián megkezdte pályafutását. 2026-ig szól majd a szerződése, a kivásárlási ára 400 millió euró.

Oriol Romeu returns to Barcelona after starting his career in La Masia 19 years ago #FCB



Contract until June 2026.

Documents signed with Girona.

Release clause into contract: €400m.



Official, confirmed. pic.twitter.com/zHnzkYuYkn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

10:00 - Andre Onana a Gezettának azt mondta, hogy meg akarja nyerni a Manchester Uniteddel a Bajnokok Ligáját, és alig várja a közös munkát egy olyan edzővel, akit a mesterének tart.

Andre Onana tells Gazzetta: “I want and I hope to win the Champions League at Manchester United”.



“I really want to start this new exciting experience, with a coach who is a master for me”. pic.twitter.com/mVjQPfHZHM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

09:34 - Kerkez Milos már Angliában van, ahol orvosi vizsgálatok várnak rá, majd a mai napon alá is írhatja szerződését a Bournemouth együttesénél.

Milos Kerkez, already in England in order to undergo medical tests as new Bournemouth player



Long term deal agreed player side.

Deal worth £15.5m total package.



Kerkez will sign the contract later today.



Exclusive news confirmed pic.twitter.com/q3U7WZreXu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

09:19 - Az Al-Ahli hivatalos ajánlata 25 millió euróról szól Allan Saint-Maximinért, aminél a Newcastle többet szeretne, a tárgyalások kritikus ponthoz érkeztek. A szarkák amint pontot tesznek ennek az ügynek a végére, figyelmüket Harvey Barnes felé fordítják.

Al Ahli official bid for Allan Saint-Maximin: €25m fee to convince Newcastle, they want more but negotiation is advancing to crucial stages.



Newcastle are confident to complete Harvey Barnes deal once they'll sell Saint-Maximin. pic.twitter.com/QzZOY4N6tr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

08:50 - A Daily Mail bedobta Joshua Kimmich nevét, mint lehetséges Liverpool igazolást. A transzferre azért is lenne lehetőség, mert Fabinho minden bizonnyal Szaúd-Arábiába igazol, a vörösöknek pedig mindenképp szükségük van legalább egy igazi védekező középpályásra

08:33 - James Trafford átesett az orvosi vizsgálatokon és aláírhat a Burnley-nél. A Manchester City fiataljának nem lesz ismeretlen a menedzser személye, az ugyanis a City legenda, Vincent Kompany. A bajnoki címvédőnél nem mondanak azonban le teljesen a futballistáról, akinek a vételárához képest háromszoros visszavásárlási árat is rögzítenek a kontraktusába.

James Trafford has already completed medical tests at Burnley. He will sign the contract as new Kompany's team player today. #BurnleyFC



Understand City's buyback clause is triple fee Burnley pay for Trafford. pic.twitter.com/j9wKdLOhym — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

08:11 - Eddie Howe azt mondta Saint-Maximin-ról, hogy nem akarja eladni őt, de a pénzügyi fair play miatt muszáj értékesíteniük is, így valószínűleg távozik az Al Ahli-hoz a villámléptű cselmester.

Howe: “Saint Maximin? Talks are on. With FFP we have to trade, otherwise we would be stuck this summer - I don’t want to lose him” #NUFC



“FFP forces it, to a degree. It looks like it will happen. Sometimes these things have to happen for club to grow”.



Al Ahli, on it ???????? pic.twitter.com/TsFsVvWJkL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

08:00 - Alex Telles az Al-Nassr csapatában folytatja, a Manchester United 4 millió font körüli összeget és némi bónuszt kap érte, míg a fizetése éves szinten hét millió euró lehet, nettóban, de ehhez is jönnek még teljesítménybónuszok.

EXCL: Alex Telles to Al Nassr, done deal and here we go! Agreement ready after deal revealed earlier today



Understand Manchester United will receive £4m fixed fee plus add-ons.



Told salary will be 7m net per season plus add-ons.



Exclusive story confirmed. pic.twitter.com/JajFzqSrUq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

00:00 - Andre Onana ha minden igaz már Angliában tartózkodik, és a mai napon orvosira várják a Manchester United szakemberei.

After some changes to the plan due to flights issues [no problems for the deal, at all] Onana will travel to the UK in 40 mins. #MUFC



Onana’s private flight scheduled at 10.30pm Italy time from Turin.

André will land in Birmingham later tonight.

Medical tomorrow. pic.twitter.com/sMEh2pgXyp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

